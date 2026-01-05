Новая услуга вызвала ажиотаж в спецЦОНах Казахстана

По всему Казахстану в специализированных ЦОНах 5 января зафиксированы очереди после запуска новой услуги для автомобилистов – самостоятельного выбора государственного регистрационного номера, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает "Первый канал Евразия".

Теперь водители могут официально выбрать желаемую комбинацию букв и цифр для своего автомобиля без посредников. Стоимость стандартных госномеров варьируется от 10 до 15 МРП – в зависимости от набора символов, что составляет примерно 43-64 тысячи тенге.

Номера повышенного спроса – так называемые VIP-комбинации и "красивые" цифры – обойдутся значительно дороже. Их цена начинается от 57 МРП и может достигать 285 МРП.

Отмечается, что новая услуга вызвала повышенный интерес у автовладельцев, что и привело к наплыву посетителей в спецЦОНы в разных регионах страны. Нововведение позволяет легально закрепить индивидуальный номер за автомобилем и исключает необходимость обращения к неофициальным посредникам.

С 2026 года VIP-номера в Казахстане подорожали на 10%. С актуальными ценами можете ознакомиться по ссылке.

