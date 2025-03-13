Новая услуга появилась в спецЦОНах Казахстана

В 2025 году во всех специализированных центрах обслуживания населения Казахстана внедрен дополнительный сервис – "Персональный менеджер в спецЦОНах". Об этом сегодня, 13 марта, рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации пояснили, что персональный менеджер обслуживает услугополучателей в приоритетном порядке, что значительно сокращает время ожидания.

"Попасть к персональному менеджеру можно, обратившись на ресепшн спецЦОНа. Персональный менеджер принимает услугополучателей вне очереди и оформляет документы для регистрации автомобиля, учета и снятия с учета транспортных средств, выдачи государственных регистрационных номерных знаков", – рассказали подробнее о новой услуге в "Правительстве для граждан".

При выборе услуги посетитель направляется к персональному менеджеру, который составляет договор, оформляет документы и направляет их для исполнения в уполномоченный государственный орган в общем порядке.

Как уточнили в госкорпорации, стоимость допсервиса – 6 088 тенге.

По словам председателя правления НАО "ГК "Правительство для граждан" Армана Кенжегалиева, сервис персонального менеджера изначально был внедрен в 2024 году в четырех городах Казахстана, а с 2025 года – во всех спецЦОНах РК.

"Персональный менеджер в спецЦОНах в качестве пилотного проекта сначала был внедрен в Астане, Алматы, Шымкенте и Уральске. За полгода проект показал свою эффективность и был масштабирован по всей стране.

В "Правительстве для граждан" напомнили, что прием документов в спецЦОНах осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. В субботу – в дежурных спецЦОНах с 09:00 до 12:00.

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