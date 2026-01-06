Очереди за "красивыми" автономерами прокомментировали в Минцифры

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 6 января 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал ажиотаж в специализированных ЦОНах после запуска новой услуги для автомобилистов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пояснил, что массовый наплыв посетителей в ЦОНы наблюдается не только при запуске новых услуг, а также после длинных праздников.

"В том числе был запущен новый сервис по выбору "красивых" номеров, зеркальных номеров и так далее. Если не ошибаюсь, порядка 11 тыс. заявлений вчера было подано на "красивые" номера по стране. Мы увеличили количество операторов конкретно по данной услуге – сегодня массовых скоплений не ожидаем. Понятно, что 1-2 дня этот ажиотаж может сохраняться, но мы планируем на этой неделе запустить данную услугу в онлайн-режиме посредством мобильного приложения eGov, и параллельно еще коллеги с НАО "Правительство для граждан" свой сервис поднимают – на этой неделе будет запущен в цифровом формате", – дополнил Коняшин.

Журналисты поинтересовались, признают ли в ведомстве, что услугу можно было заранее подготовить в онлайн-формате и что в момент запуска к наплыву посетителей оказались не готовы технически и организационно.

"Я не скажу, что мы не готовы технически и морально. Я бы хотел отметить, что ценность онлайн-сервисов в такие минуты как раз таки и познается. Я не скажу, что мы ожидали или не ожидали такого ажиотажа среди наших граждан. Мы максимально, насколько возможно, создаем комфортные условия для работы и адекватно в кратчайшие сроки реагируем на какие-то скопления – перераспределяем операторов, увеличиваем их количество и так далее. Поэтому я не вижу здесь какой-то серьезной проблемы", – ответил Коняшин.

По всему Казахстану в специализированных ЦОНах 5 января 2026 года зафиксированы очереди после запуска новой услуги для автомобилистов – самостоятельного выбора государственного регистрационного номера.