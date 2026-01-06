#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Очереди за "красивыми" автономерами прокомментировали в Минцифры

Автоцон, госномера для автомобилей, вип-номера, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины, номера машин, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 12:17 Фото: gov4c.kz
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 6 января 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал ажиотаж в специализированных ЦОНах после запуска новой услуги для автомобилистов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пояснил, что массовый наплыв посетителей в ЦОНы наблюдается не только при запуске новых услуг, а также после длинных праздников.

"В том числе был запущен новый сервис по выбору "красивых" номеров, зеркальных номеров и так далее. Если не ошибаюсь, порядка 11 тыс. заявлений вчера было подано на "красивые" номера по стране. Мы увеличили количество операторов конкретно по данной услуге – сегодня массовых скоплений не ожидаем. Понятно, что 1-2 дня этот ажиотаж может сохраняться, но мы планируем на этой неделе запустить данную услугу в онлайн-режиме посредством мобильного приложения eGov, и параллельно еще коллеги с НАО "Правительство для граждан" свой сервис поднимают – на этой неделе будет запущен в цифровом формате", – дополнил Коняшин.

Журналисты поинтересовались, признают ли в ведомстве, что услугу можно было заранее подготовить в онлайн-формате и что в момент запуска к наплыву посетителей оказались не готовы технически и организационно.

"Я не скажу, что мы не готовы технически и морально. Я бы хотел отметить, что ценность онлайн-сервисов в такие минуты как раз таки и познается. Я не скажу, что мы ожидали или не ожидали такого ажиотажа среди наших граждан. Мы максимально, насколько возможно, создаем комфортные условия для работы и адекватно в кратчайшие сроки реагируем на какие-то скопления – перераспределяем операторов, увеличиваем их количество и так далее. Поэтому я не вижу здесь какой-то серьезной проблемы", – ответил Коняшин.

По всему Казахстану в специализированных ЦОНах 5 января 2026 года зафиксированы очереди после запуска новой услуги для автомобилистов – самостоятельного выбора государственного регистрационного номера.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров
11:46, Сегодня
Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров
Без привязки к кабинету: в Казахстане внедрят цифровые рабочие места для госслужащих
11:54, Сегодня
Без привязки к кабинету: в Казахстане внедрят цифровые рабочие места для госслужащих
В Министерстве ИИ прокомментировали блокировку телефонов в Казахстане
10:29, 05 ноября 2025
В Министерстве ИИ прокомментировали блокировку телефонов в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: