"Новогодний тюнинг" в Атырау обернулся для автолюбителя ощутимым штрафом

20-летний житель Атырау Нуртай Бахтыгерей решил создать праздничное настроение и украсил свою "Приору" новогодними гирляндами. Для этого ему понадобилось около 200 метров иллюминации, скотч и 5 часов времени, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам автолюбителя, он всегда мечтал чем-то отличиться. Так ему пришла идея украсить машину.

"Я работаю мастером в кузовном цехе, поэтому за состояние автомобиля не переживал. В машине 12 вольт, поэтому пришлось покупать и устанавливать 220. Начал работу в 2 часа ночи и закончил в 7 утра. Специально включил прямой эфир в TikTok – зрителей было много, человек 700-800, и я работал прямо во время стрима", – рассказал Нуртай Бахтыгерей.

Оригинальная идея вызвала живой интерес среди горожан. В первый день выезда на дорогу за украшенным автомобилем следовали 20-25 машин – водители снимали видео, сигналили и активно выражали эмоции. Однако такое повышенное внимание не осталось незамеченным и для сотрудников правоохранительных органов.

В тот же день автомобиль был остановлен и водворен на штрафстоянку. Праздничное настроение для автолюбителя закончилось штрафом в размере 88 тысяч тенге. По словам молодого человека, он не ожидал столь серьезных последствий и хотел лишь порадовать окружающих и создать новогоднюю атмосферу.

Фото: Нуртай Бахтыгерей

Как сообщили в полиции, в отношении владельца автомобиля был составлен административный протокол по статье 590, часть 7, Кодекса об административных правонарушениях РК – "Установка на транспортном средстве дополнительных предметов или оборудования, не предусмотренных конструкцией".

"Дополнительные световые элементы, установленные на кузове автомобиля, не соответствуют требованиям правил дорожного движения и могут создавать опасность для других участников движения. Любые изменения в конструкции и внешнем освещении транспортных средств должны соответствовать установленным нормам, даже в праздничные дни", – уточнили в полиции.

Ранее мы рассказывали, что в Актобе Infiniti с поддельными номерами "заработал" 700 тысяч тенге штрафов.