Шымкентских лихачей оштрафовали за новогоднее настроение
Фото: phxere
Водители из Шымкента решили ради контента в социальные сети украсить автомобили елками и гирляндами. Однако их оштрафовали за новогоднее настроение, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе городской полиции уточнили, что иномарки, украшенные елью и гирляндами, заметили инспекторы ЦОУ.
"В таком виде Porsche Panamera, Toyota Camry, Lexus ES, Mercedes-Benz и Hyundai Elantra двигались по проспекту Кунаева в направлении Байдибек би. Автомаскарад прервали подоспевшие патрульные полицейские".Пресс-служба ДП Шымкента
Они отметили, что свои действия горе-водители оправдывали неведением о пункте правил дорожного движения.
Однако незнание закона не освобождает от ответственности: нарушителям составили протоколы по статье 590 КоАП, а машины водворили на штрафстоянку.
Выяснилось, что беспредел на дороге парни устроили ради контента в популярной соцсети.
Ранее сообщалось, что полицейские Шымкента смогли вовремя оказать первую медицинскую помощь мужчине, у которого на улице случился приступ эпилепсии.
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