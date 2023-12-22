Шымкентских лихачей оштрафовали за новогоднее настроение

Водители из Шымкента решили ради контента в социальные сети украсить автомобили елками и гирляндами. Однако их оштрафовали за новогоднее настроение, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городской полиции уточнили, что иномарки, украшенные елью и гирляндами, заметили инспекторы ЦОУ.

"В таком виде Porsche Panamera, Toyota Camry, Lexus ES, Mercedes-Benz и Hyundai Elantra двигались по проспекту Кунаева в направлении Байдибек би. Автомаскарад прервали подоспевшие патрульные полицейские". Пресс-служба ДП Шымкента

Они отметили, что свои действия горе-водители оправдывали неведением о пункте правил дорожного движения.

Однако незнание закона не освобождает от ответственности: нарушителям составили протоколы по статье 590 КоАП, а машины водворили на штрафстоянку.

Выяснилось, что беспредел на дороге парни устроили ради контента в популярной соцсети.

Ранее сообщалось, что полицейские Шымкента смогли вовремя оказать первую медицинскую помощь мужчине, у которого на улице случился приступ эпилепсии.