Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Владельцев "наряженных" авто оштрафовали в Алматы

Владельцев "наряженных" авто оштрафовали в Алматы Фото: ДП Алматы
Водители из Алматы решили ради контента в социальные сети украсить автомобили елками и гирляндами. Однако их оштрафовали за новогоднее настроение, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники местной полицейской службы установили и привлекли к ответственности автолюбителей, решивших "украсить" свои машины гирляндами и мишурой.

"Выявлены факты грубого нарушения ПДД водителями автомашин Mercedes-Benz и BMW, которые нарядили свой транспорт, тем самым нарушили нормы части 7 статьи 590 КоАП "Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения". Кроме того, в действиях правонарушителей усмотрены признаки нарушения требований части 1 статьи 595 КоАП "Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки", – говорится в сообщении.

Аналогичные правонарушения выявили в Шымкенте, в итоге полиция оштрафовала лихачей за новогоднее настроение. 

Жанель Абдрахманова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
Может ли работодатель выплачивать зарплату в конверте, если на карту сотрудника наложен арест
Может ли работодатель выдавать зарплату наличными, если на карту сотрудника наложен арест
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: