Владельцев "наряженных" авто оштрафовали в Алматы

Фото: ДП Алматы

Водители из Алматы решили ради контента в социальные сети украсить автомобили елками и гирляндами. Однако их оштрафовали за новогоднее настроение, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники местной полицейской службы установили и привлекли к ответственности автолюбителей, решивших "украсить" свои машины гирляндами и мишурой. "Выявлены факты грубого нарушения ПДД водителями автомашин Mercedes-Benz и BMW, которые нарядили свой транспорт, тем самым нарушили нормы части 7 статьи 590 КоАП "Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения". Кроме того, в действиях правонарушителей усмотрены признаки нарушения требований части 1 статьи 595 КоАП "Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки", – говорится в сообщении. Аналогичные правонарушения выявили в Шымкенте, в итоге полиция оштрафовала лихачей за новогоднее настроение.

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