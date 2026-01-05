В Алматы обсудили развитие цифровых решений и ИИ в городском управлении

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по вопросам развития цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в системе городского управления и ключевых сферах жизнедеятельности мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Дархан Сатыбалды, обсуждаемые инициативы реализуются в рамках Года развития цифровизации и искусственного интеллекта, объявленного главой государства, и должны носить прикладной характер, ориентированный на реальные потребности города и его жителей.

"В ходе обсуждения были рассмотрены приоритетные направления цифровой трансформации Алматы. Среди них – развитие электронных сервисов для населения, цифровизации внутренних процессов акимата, внедрение интеллектуальных решений в сферах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и общественной безопасности, а также в образовании и здравоохранении". Пресс-служба акима Алматы

Аким Алматы подчеркнул, что цифровизация должна напрямую отражаться на качестве городских услуг, повышении прозрачности управленческих решений и удобстве для жителей, а системная работа с данными и активное внедрение цифровых решений являются ключевыми условиями достижения этих целей.

Фото: пресс-служба акима Алматы

По итогам совещания Дархан Сатыбалды поручил обеспечить своевременную реализацию мероприятий стратегии Smart City на 2026-2030 годы и карты цифровой трансформации, ускорить внедрение ИИ-решений в электронные сервисы и систему обработки обращений граждан, а также усилить координацию между городскими службами при реализации цифровых проектов в приоритетных отраслях.