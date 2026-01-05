#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Общество

В Алматы обсудили развитие цифровых решений и ИИ в городском управлении

аким города Алматы Дархан Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 17:54 Фото: пресс-служба акима Алматы
Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по вопросам развития цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в системе городского управления и ключевых сферах жизнедеятельности мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Дархан Сатыбалды, обсуждаемые инициативы реализуются в рамках Года развития цифровизации и искусственного интеллекта, объявленного главой государства, и должны носить прикладной характер, ориентированный на реальные потребности города и его жителей.

"В ходе обсуждения были рассмотрены приоритетные направления цифровой трансформации Алматы. Среди них – развитие электронных сервисов для населения, цифровизации внутренних процессов акимата, внедрение интеллектуальных решений в сферах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и общественной безопасности, а также в образовании и здравоохранении". Пресс-служба акима Алматы

Аким Алматы подчеркнул, что цифровизация должна напрямую отражаться на качестве городских услуг, повышении прозрачности управленческих решений и удобстве для жителей, а системная работа с данными и активное внедрение цифровых решений являются ключевыми условиями достижения этих целей.

Фото: пресс-служба акима Алматы

По итогам совещания Дархан Сатыбалды поручил обеспечить своевременную реализацию мероприятий стратегии Smart City на 2026-2030 годы и карты цифровой трансформации, ускорить внедрение ИИ-решений в электронные сервисы и систему обработки обращений граждан, а также усилить координацию между городскими службами при реализации цифровых проектов в приоритетных отраслях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Токаев провел совещание по развитию ИИ, где выразил недовольство и упомянул США с Китаем
14:25, 11 августа 2025
Токаев провел совещание по развитию ИИ, где выразил недовольство и упомянул США с Китаем
Подписан Меморандум: Токаев провел встречу с губернатором Токио Юрико Коикэ
08:27, 19 декабря 2025
Подписан Меморандум: Токаев провел встречу с губернатором Токио Юрико Коикэ
О чем говорил Токаев на совещании по вопросам развития Алматы
16:31, 18 августа 2023
О чем говорил Токаев на совещании по вопросам развития Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: