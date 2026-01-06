Реальные результаты за год: новый этап развития Туркестанской области

Сегодня исполняется ровно один год со дня назначения Нуралхана Кушерова акимом Туркестанской области. Этот год стал для региона периодом масштабных преобразований, значимых инициатив и конкретных достижений, сообщает Zakon.kz.

Стратегические приоритеты, обозначенные президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании на 2025 год, легли в основу основной траектории развития области.

В соответствии с поручениями главы государства в регионе последовательно реализуются системные меры по диверсификации экономики, привлечению инвестиций, развитию предпринимательства, IT-технологий и искусственного интеллекта, обновлению сельской инфраструктуры и укреплению человеческого капитала.

2025 год в Туркестанской области ознаменовался промышленным подъемом. За этот период в регионе было открыто 7 современных заводов, построены 2 производственных объекта и установлен фундамент одной электростанции – все это свидетельствует о реализации задач по увеличению производства и привлечению инвестиций, поставленных в Послании президента.

Аким области Нуралхан Кушеров определил приоритетом активную работу с инвесторами и развитие индустриальных и специальных экономических зон.

В регионе создано 20 индустриальных зон и "Turan" – специальная экономическая зона. В индустриальных зонах привлечено 39 млрд тенге инвестиций, реализовано 50 проектов. В "Turan" СЭЗ ведутся работы по 20 крупным инвестиционным проектам на сумму 223 млрд тенге.

Среди ключевых проектов – ввод в эксплуатацию природно-уранового комплекса в районе Сояк (35 млрд тенге, 300 рабочих мест), строительство в Отырыре текстильного предприятия и завода капельного орошения ("Kazakhstan Lihua", 21 млрд тенге, 960 рабочих мест), завода по производству напитков RC Cola в Тюлькубасе (9 млрд тенге, 96 рабочих мест), современного мясокомбината в Сайраме (8,5 млрд тенге, 150 рабочих мест) и предприятия по выпуску алюминиевых изделий в Ордабасы (8 млрд тенге, 150 рабочих мест).

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Кентау в СЭЗ открыт завод по производству газовых котлов с обеспечением работы 40 человек. В индустриальной зоне "Бадам" Ордабасы начал работу завод по производству автоклавированного газоблока "AERO" – также с 40 рабочими местами.

В Тюлькубасе прошла торжественная церемония открытия завода по производству извести комплекса "Састөбе" (проектная стоимость 180 млрд тенге), этап строительства которого будет завершен к 2027 году. Уже на текущем этапе реализован инвестиционный проект на 32 млрд тенге, обеспечивший 100 новых рабочих мест. В перспективе завод при полной мощности обеспечит ежегодное производство до 400 тыс. тонн извести, 100 тыс. тонн каустической соды, 120 тыс. тонн ПВХ, 200 тыс. тонн карбида кальция и 1 млн тонн цемента, а также создание около 1000 рабочих мест.

Тюлькубас стал также площадкой для запуска предприятия по глубокой переработке фруктов – кооператива "Тюлькубасские фрукты", который перерабатывает до 5 тыс. тонн яблок в год и производит 100-процентные натуральные соки, фруктовые пюре и яблочную муку.

В Туркестане в рамках СЭЗ открылся комплекс полного цикла по производству текстильных изделий – завод "Туркестан Тоқыма" (инвестиции – 86,2 млрд тенге). Первая очередь проекта обеспечила 430 рабочих мест, а к окончанию строительства в 2026 году планируется создать более 2 тыс. постоянных рабочих мест с производственными мощностями по выпуску 11,4 тыс. тонн нитей, 47,3 млн квадратных метров тканей, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял в год.

В Отыраре введен в эксплуатацию современный хлопкоперерабатывающий завод, а также предприятие по выпуску 800 млн метров поливочных лент, способное обслуживать до 50 тыс. гектаров посевных площадей, где в производстве занято 279 человек. Это способствует ускорению формирования хлопкового кластера региона.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Завод "ER QAN GROUP" по производству полиэтиленовых пакетов и пластиковых изделий был построен с инвестициями в 4 млрд тенге и обеспечил более 30 рабочих мест.

В Туркестане завершено строительство корпуса крупного предприятия по выпуску джинсовых тканей, которое при полной загрузке обеспечит 30 тыс. тонн хлопково-тканых нитей и 10 млн метров джинсы в год и создаст рабочие места для более чем 1000 жителей региона. В "Turan" СЭЗ начата закладка фундамента современного завода по производству биоразлагаемой одноразовой посуды PULPSTYLE, где будет работать порядка 50 человек.

В энергетической сфере заложена база для повышения энергонезависимости региона: в Сайрамском районе начато строительство 1000 МВт парогазовой станции, в Сауранском районе – 300 МВт солнечной электростанции, в Кентау – по проекту предусматривается строительство 240 МВт газотурбинной станции.

"Стабильное развитие сельской инфраструктуры является краеугольным приоритетом стратегии. За год 801 населенный пункт, где проживают 2,1 миллиона человек, был обеспечен качественной питьевой водой, дополнительно 43 населенных пункта получили природный газ, уровень газификации достиг 88,9% населения, дорожная сеть – 821 км отремонтировано, при этом 94,8% дорог находятся в удовлетворительном или хорошем состоянии. Более 52 тысяч жителей в 27 населенных пунктах обеспечены стабильным электроснабжением". Пресс-служба акима Туркестанской области

В сфере образования в рамках национального проекта "Келешек мектебі" построено 29 новых школ, создано 23 тыс. новых ученических мест, отремонтирована 41 школа, а 110 школ получили текущий ремонт. Новый "Woosong Kazakhstan" университет принял студентов, в том числе казахстанцев и иностранных слушателей, а его пропускная способность составляет 2 тыс. студентов.

В системе среднего профессионального образования 46 тыс. студентов обучаются в 50 колледжах, из которых около 79% выпускников уже трудоустроены, а более 15 тыс. молодых специалистов нашли работу.

В области здравоохранения построено 34 новых медучреждения, закуплено 60 автомобилей неотложной помощи, что повысило уровень материально-технического оснащения до 84,7%. Туристическая отрасль также демонстрирует рост: регион посетили свыше 500 тыс. туристов, что принесло более 6 млрд тенге дохода.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

По итогам 2025 года Туркестанская область впервые в истории собрала свыше 1 триллиона тенге налоговых поступлений в бюджет, что является важным историческим показателем. За 11 месяцев в регион привлечено 1,4 трлн тенге инвестиций, что обеспечило рост экономики на 123% и создание порядка 146 тыс. рабочих мест.

Сегодня Туркестанская область уверенно движется к статусу устойчиво развивающейся индустриальной и инвестиционной территории, где создаются новые рабочие места, повышается качество жизни населения и укрепляется экономический потенциал.