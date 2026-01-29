#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

В Туркестанской области запустят крупнейший в стране промышленный тепличный комплекс

Крупнейший в стране промышленный тепличный комплекс, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 11:13 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В сельском округе Актобе Келесского района на территории 51 гектара ведется строительство тепличного комплекса. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров принял учредителя ТОО "Ecoculture-Eurasia" Алмаса Дауытова.

В ходе встречи стороны детально обсудили запуск проекта и проанализировали текущие работы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Промышленный тепличный комплекс "Ecoculture-Eurasia" – это важный проект, который даст импульс агропромышленному развитию региона. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что продовольственная безопасность – это важная часть национальной безопасности. Развитие отечественного сельхозпроизводства и снижение импортозависимости являются приоритетами государства. В этом контексте проект по реализации промышленного тепличного комплекса компании "Ecoculture-Eurasia" имеет особое значение. В рамках проекта благодаря производству до 25 тысяч тонн томатов в год будет внесен конкретный вклад в обеспечение жителей региона качественной отечественной продукцией круглый год, стабилизацию внутреннего рынка и укрепление продовольственной безопасности страны. Хочу отметить, что особое внимание уделено обучению местных жителей и повышению квалификации кадров. Это яркое проявление подхода, ориентированного на высокую социальную ответственность и долгосрочное развитие. Со стороны акимата проекту будет оказана вся необходимая организационная и инфраструктурная поддержка. Мы уверены, что с компанией "Ecoculture-Eurasia" установится взаимовыгодное и надежное партнерство", – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Учредитель ТОО "Ecoculture-Eurasia" сообщил об интенсивных темпах работ по запуску проекта и доложил о текущей ситуации.

"Регион динамично развивается. Уверен, что реализуемый нами масштабный проект также даст импульс социально-экономическому развитию области. Необходимая инфраструктура подведена полностью. Наши российские партнеры также выражают признательность за поддержку, оказанную в этом направлении. Мы планируем направлять молодежь в Россию для обмена опытом, а также обеспечить местных жителей постоянной работой в течение всего года, то есть во все четыре сезона. Кроме того, мы намерены поэтапно увеличить площадь тепличного комплекса до 500 гектаров", – сказал Алмас Дауытов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

  • Аким области отметил, что в Келесском районе ведется строительство малого индустриального парка. Он сообщил, что в данном парке есть возможность открыть цеха по упаковке, переработке и консервированию продукции. Это, в свою очередь, значительно сократит логистические расходы и, несомненно, даст толчок развитию малого и среднего бизнеса.
  • В реализацию проекта инвестируется 42 млрд тенге. В теплице планируется выращивать 25 000 тонн томатов в год. После полного запуска проекта будет создано 800 рабочих мест. Финансирование проекта одобрено АО "Банк развития Казахстана". В 2023 году было выделено 23,5 млрд тенге. Теплица полностью оснащена оборудованием, привезенным из Нидерландов. На сегодняшний день на 40 гектарах территории комплекса установлены металлоконструкции тепличных блоков. Проведены строительно-монтажные работы по внешним и внутренним сетям. Также ведется строительство здания административно-бытового комплекса, материально-производственных складов и контрольно-пропускного пункта. Завершено строительство котельной и склада резервного топлива. Устанавливаются восемь тепличных блоков и технический коридор, из которых четыре блока и техкоридор уже запущены. Официальное открытие комплекса запланировано на весну.
  • Отметим, в прошлом году общая площадь теплиц выросла на 75 гектаров и составила 1715 гектаров. Эти работы позволили довести долю региона в данной отрасли до 76%. В 2025 году в теплицах было произведено более 150 тысяч тонн овощной продукции, 550 тонн бананов, 3,2 тысячи тонн лимонов и 13 тысяч тонн клубники.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Айсулу Омарова
