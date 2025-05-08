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События

Сколько Туркестанская область привлекла инвестиций за 2024 год

работа, Туркестанская область, инвестиции, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:10 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева по диверсификации экономики, озвученного на расширенном заседании Правительства, в Туркестанской области ведется масштабная работа. Эти мероприятия реализуются под пристальным контролем акима области Нуралхана Кушерова.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В регионе сформирован благоприятный инвестиционный климат. Инвесторам предоставляются специальные зоны с полной инфраструктурой и предусмотрены льготы. Благодаря системной работе объём привлеченных иностранных инвестиций в область продолжает расти. В 2024 году объём прямых иностранных инвестиций был запланирован на уровне 467 млн долларов, а по итогам года составил 1 144,2 млн долларов. План выполнен на 245%. В частности, в сельское хозяйство привлечено 2,1 млн долларов, в строительство – 4,8 млн долларов, в горно-металлургический комплекс – 1 137,3 млн долларов.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Кроме того, в прошлом году с участием иностранного капитала были реализованы 4 инвестиционных проекта на общую сумму 42,9 млрд тенге. В результате создано 568 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Также сформирован перечень из 11 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, которые будут реализованы в период с 2025 по 2028 год. Общая стоимость этих проектов – 319,7 млрд тенге. После их запуска планируется создать 5 710 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

По итогам I квартала текущего года объем инвестиций в основной капитал региона составил 196,5 млрд тенге (при плане 135 млрд тенге).

План перевыполнен. Работы по привлечению инвестиций, открытию новых предприятий и созданию рабочих мест продолжаются.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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