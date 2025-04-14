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Общество

Важное предупреждение для пассажиров аэропорта Астаны

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 10:04 Фото: Zakon.kz
К пассажирам аэропорта Астаны сегодня, 14 апреля 2025 года, обратился штаб Антитеррористического центра КНБ РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в понедельник предупреждения следует, что на территории Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Астане под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие "Найза-Антитеррор-2025".

"Граждан просят отнестись с пониманием к проводимым учениям. Ограничения передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено", – говорится в сообщении пресс-службы акимата Астаны со ссылкой на штаб Антитеррористического центра КНБ РК.

Власти, в свою очередь, попросили граждан соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

"Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации".Пресс-служба акимата Астаны со ссылкой на штаб Антитеррористического центра КНБ РК

4 апреля 2025 года в Астане плановые антитеррористические учения прошли в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 (ул. Ы. Алтынсарина, 9).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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