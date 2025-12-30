Замерзающий дождь в Астане: пассажиров срочно предупредили о задержках рейсов
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сегодня, 30 декабря 2025 года, обратился с важной информацией к пассажирам. По данным администрации воздушной гавани, в аэропорту наблюдаются сложные метеоусловия – замерзающий дождь, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в опубликованном заявлении, аэропорт и все службы работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Согласно информации, текущая ситуация по рейсам:
На прилет:
- Задержано – 11 рейсов.
- Отменен – 1 рейс (по метеоусловиям)
На вылет:
- Задержано – 4 рейса
"Основная причина задержек – позднее прибытие воздушных судов из-за погодных условий".Пресс-служба аэропорта Астаны
Пассажиров настоятельно просят следить за обновлениями онлайн-табло, информацией авиакомпаний и объявлениями в терминале.
Немного ранее мы также рассказывали, что гололед парализовал движение общественного транспорта в столице Казахстана. По данным транспортной компании City Transportation Systems, на дорогах наблюдаются затруднения движения, отклонения от расписания, а также временное отсутствие заезда на отдельные остановки.
