Замерзающий дождь в Астане: пассажиров срочно предупредили о задержках рейсов

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 10:53 Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сегодня, 30 декабря 2025 года, обратился с важной информацией к пассажирам. По данным администрации воздушной гавани, в аэропорту наблюдаются сложные метеоусловия – замерзающий дождь, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в опубликованном заявлении, аэропорт и все службы работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Согласно информации, текущая ситуация по рейсам:

На прилет:

  • Задержано – 11 рейсов.
  • Отменен – 1 рейс (по метеоусловиям)

На вылет:

  • Задержано – 4 рейса
"Основная причина задержек – позднее прибытие воздушных судов из-за погодных условий".Пресс-служба аэропорта Астаны

Пассажиров настоятельно просят следить за обновлениями онлайн-табло, информацией авиакомпаний и объявлениями в терминале.

Немного ранее мы также рассказывали, что гололед парализовал движение общественного транспорта в столице Казахстана. По данным транспортной компании City Transportation Systems, на дорогах наблюдаются затруднения движения, отклонения от расписания, а также временное отсутствие заезда на отдельные остановки.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
