Общество

75 акимов предупредили о плохом состоянии дорог в Акмолинской области

75 акимов предупредили о плохом состоянии дорог в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 09:45 Фото: pixabay
В 2025 году полицейские Акмолинской области провели свыше трех тысяч обследований автомобильных дорог и железнодорожных переездов. Цель – выявление опасных участков и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Акмолинской области, всего за год проверен 3041 участок, из них 2776 автомобильных дорог и 265 железнодорожных переездов. В ходе обследований выявлены многочисленные нарушения, напрямую влияющие на безопасность участников дорожного движения.

"По результатам проверок к административной ответственности привлечено 301 должностное лицо. Среди них – акимы сельских округов и городов, представители АО "НК "КазАвтоЖол", ЖКХ, а также подрядные организации. В частности, ответственность понесли 72 акима сельских округов и три акима городов – Атбасара, Акколя и Макинска. 18 должностных лиц привлечены за неисполнение предписаний полиции, что является прямым нарушением требований законодательства".ДП Акмолинской области

Для устранения выявленных проблем в течение года в местные исполнительные органы и дорожные организации направлено 386 информаций и предложений.

В полиции отметили, что ненадлежащее содержание дорог и железнодорожных переездов напрямую угрожает жизни и здоровью граждан, поэтому работа по контролю за дорожной инфраструктурой будет продолжена и в дальнейшем.

В 2026 году всеми видами дорожных работ планируется охватить порядка 11 тыс. километров автомобильных дорог.

