Какие трассы планируют ремонтировать в 2026 году

В 2026 году всеми видами дорожных работ планируется охватить порядка 11 тыс. километров автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

О планах по развитию автодорожной инфраструктуры на 2026 год доложил вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров. С его слов, в текущем году планируется охватить 11 тыс. километров, из них:

2,3 тыс. км – строительство и реконструкция;

5 тыс. км – капитальный и средний ремонт;

около 4 тыс. км – развитие местной дорожной сети.

В числе приоритетных проектов на 2026 год – продолжение строительства и реконструкции крупных автодорожных направлений. В частности, работы будут продолжены на автодороге Кызылорда – Жезказган протяженностью 208 км на территории области Улытау.

Также запланирована реализация проекта "Центр – Запад" общей протяженностью 896 км, а также проектов по направлениям Актобе – Улгайсын (232 км) и Караганда – Жезказган (572 км) и др.

"В 2026 году в рамках поручений главы государства запланирована реализации ряда крупных проектов. Это касается развития нашего транзитно-транспортного потенциала. Большие проекты: Актобе – Улгайсын, Караганда – Жезказган , Бейнеу-Сексеул и очень важный главный проект – "Центр-Запад", – отметил Максат Калиакпаров.

Также планируется реализация проектов обходов городов Сарыгаш, Кызылорда, Петропавловск и Рудный.

Наряду с этим продолжится развитие туристических и приграничных маршрутов, включая дорогу к Рахмановским ключам, а также участок Петропавловск – граница Российской Федерации.

В рамках реализации проектов капитального и среднего ремонта в 2026 году запланированы работы на автодорогах:

Жезказган – Петропавловск,

Атырау – Уральск,

Жанаозен – Кендирли,

Мукур – Кульсары,

Макинск – Аксу – Торгай, и др.

По местной дорожной сети предусматривается реализация проектов Актау – Форт-Шевченко, Туркестан – Шаульдер, Чапай – Сайхин, а также продолжение строительства автогужевого моста в городе Семей.

Платные автотрассы в Казахстане из экспериментального инструмента постепенно превратились в устойчивый источник доходов. За 11 месяцев 2025 года водители заплатили за проезд по платным трассам 79 млрд тенге.