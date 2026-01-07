2 млн тенге получит рабочий за то, что остался под тонной муки в Костанае
"Наша газета" пишет, что Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску рабочего к компании о взыскании морального вреда.
Из материалов дела следует, что в июне 2025 года на мужчину, когда он выполнял погрузочные работы на объекте, упали мешки с мукой общим весом около тонны. В результате чего он получил тяжкий вред здоровью – серьезные телесные повреждения, о чем свидетельствует заключение судебно-медицинского эксперта.
На суде представитель компании пояснил, что навещал сотрудника и из-за несчастного случая выплатил ему 520 тыс. тенге.
"Суд, основываясь на нормативное постановлении Верховного суда, пояснил, что потерпевший имеет право на возмещение вреда из-за полученных травм на рабочем месте. Рабочий заявил, что утратил трудоспособность, и просил суд взыскать с работодателя компенсацию за это. Однако не сумел доказать это из-за отсутствия медицинских документов и заключения экспертизы. К тому же он в настоящее время работает грузчиком на мельнице, что ставит под сомнение полную утрату трудоспособности".Костанайский городской суд
Учитывая все обстоятельства, суд обязал бывшего работодателя выплатить жителю Костаная 2 млн тенге в качестве возмещения морального вреда.
В мае 2025 года районный суд Караганды рассмотрел иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда в размере 1 000 000 тенге.