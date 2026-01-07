2 млн тенге получит рабочий за то, что остался под тонной муки в Костанае

Два миллиона тенге должна выплатить организация рабочему за то, что на него упала почти тонна муки, сообщает Zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску рабочего к компании о взыскании морального вреда.

Из материалов дела следует, что в июне 2025 года на мужчину, когда он выполнял погрузочные работы на объекте, упали мешки с мукой общим весом около тонны. В результате чего он получил тяжкий вред здоровью – серьезные телесные повреждения, о чем свидетельствует заключение судебно-медицинского эксперта.

На суде представитель компании пояснил, что навещал сотрудника и из-за несчастного случая выплатил ему 520 тыс. тенге.

"Суд, основываясь на нормативное постановлении Верховного суда, пояснил, что потерпевший имеет право на возмещение вреда из-за полученных травм на рабочем месте. Рабочий заявил, что утратил трудоспособность, и просил суд взыскать с работодателя компенсацию за это. Однако не сумел доказать это из-за отсутствия медицинских документов и заключения экспертизы. К тому же он в настоящее время работает грузчиком на мельнице, что ставит под сомнение полную утрату трудоспособности". Костанайский городской суд

Учитывая все обстоятельства, суд обязал бывшего работодателя выплатить жителю Костаная 2 млн тенге в качестве возмещения морального вреда.

