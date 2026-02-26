В Алматы рабочие строительной компании остались без денег

С октября 2025 года рабочим не заплатили за реконструкцию Большого Алматинского канала, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", рабочие занималась реконструкцией:

Большого Алматинского канала;

рощи Баума;

озера Сайран.

Со слов рабочих, они заменили там инженерные сети, установили береговое укрепление и отремонтировали сооружения. Денег за свою работу многие не видят уже с сентября, и встретиться с руководителем компании тоже не получается.

25 февраля в компании заявили, что рабочим ничего не должны. По их мнению, с рабочими должен был расплатиться субподрядчик.

"С компанией "СТ Сервис" у нас был заключен договор летом прошлого года, и с ноября месяца мы с этой организацией практически не работаем. С нашей стороны и оплаты, и все, что мы должны были предоставлять, предоставляли. Теперь сложилась ситуация, когда эта организация, получается, должна своим сотрудникам, своим рабочим", – рассказал официальный представитель АО "Павлодарский речной порт" Сергей Житинев.

Найти представителей субподрядной организации "СТ Сервис" журналистам не удалось. Офис компании закрыт, но долгами по зарплате заинтересовались в инспекции труда.

"Причину образовавшейся задолженности работодатель пока не пояснил, но в то же время обещает произвести выплату заработной платы до 20 марта 2026 года. Также нами было рекомендовано обратиться с письменным заявлением работникам в наш департамент", – отметил госинспектор Комитета инспекции труда по городу Алматы Алмат Калдыбаев.

В инспекции труда подсчитывают полную сумму задолженности. Но уже ясно, что за нарушение требований по оплате труда частнику может грозить штраф – до 500 тыс. тенге. Руководителю компании дали месяц, чтобы рассчитаться со своими сотрудниками.

