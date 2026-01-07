Алматинцы призвали туристов собирать мусор в горах

Алматинские активисты сняли шуточное видео, чтобы привлечь внимание к мусору в горах, сообщает Zakon.kz.

Житель Алматы Тимур Хасенов, которого называют хранителем гор, с друзьями снял забавное видео. В нем команда эко-активистов отмечает, что стаканчик разлагается более 30 лет, а влажная салфетка – около 10 лет. Они призвали беречь нашу природу.

"Почему так долго? Потому что внутри стаканчик покрыт пластиковой пленкой, чтобы не протекал. Влажная салфетка вообще отдельная боль, потому что на 90% состоит из пластика, а не из бумаги. За это время стаканчик и салфетка распадаются на микропластик, который уносит вода в реки, где его едят рыбы, птицы и животные. В итоге он возвращается в наш организм", – говорится в публикации.

Авторы видео добавили, что горы – не мусорка. Там нет дворников, есть только мы и наша совесть. Принес мусор – унеси с собой. Это самый простой вклад в чистые горы и будущее наших детей

Горы стали вторым домом алматинца Тимура Хасенова. Туда он ходит каждые выходные на протяжении пяти лет. Сначала покорял пики, а потом стал закаляться в бурлящей реке. В последние годы его маршрут был неизменным – это ущелье Алма-Арасан. Живописные виды так и радуют глаз, дарят заряд бодрости и внушают душевное спокойствие. Правда, мусор среди красоты, к сожалению, не редкость и сильно огорчает. Но парень не проходит мимо беды, что-нибудь да захватит до урны. Вскоре к нему присоединились единомышленники.