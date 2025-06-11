Хранитель Алма-Арасана: алматинец каждую неделю собирает мусор в горах близ Алматы

Жителя Алматы Тимура Хасенова прозвали хранителем Алма-Арасана, потому что он почти три года, несмотря на погоду, ходит закаляться в горы и возвращается оттуда с мешками мусора. Zakon.kz узнал, как активист выработал привычку чистоты, пользы и неравнодушия.

Горы стали вторым домом Тимура Хасенова. Туда он ходит каждые выходные на протяжении пяти лет. Сначала покорял пики, а потом стал закаляться в бурлящей реке. В последние годы его маршрут был неизменным – это ущелье Алма-Арасан. Живописные виды так и радуют глаз, дарят заряд бодрости и внушают душевное спокойствие. Правда, мусор среди красоты, к сожалению, не редкость и сильно огорчает. Но парень не проходит мимо беды, что-нибудь да захватит до урны. Вскоре к нему присоединились единомышленники.

"Круглый год, какая бы погода не была, мы с ребятами ходим закаляться к горной реке, это придает нам сил. С каждым разом горы становятся все более популярным местом отдыха казахстанцев и туристов. Из-за чего там образовались свалки. Я выложил у себя в соцсетях видео, как мы собираем мусор, и оно залетело. Мы сделали традицией чистить горы каждую неделю. Отбирали разные локации. Отмыли "Лестницу здоровья", почистили Горельник. Но забросили их, в последний раз были там 1,5 года назад. Поняли, что там есть люди, которые следят за порядком. А вот в Алма-Арасане была обратная сторона". Тимур Хасенов

Работа не для брезгливых, сразу предупреждает молодой человек. В его волонтерской команде сначала изъявили желание трудиться больше 40 горожан, в итоге активных осталось 10.

"Были те, кто просто хотел на этом прославиться, но нам нужны трудолюбивые патриоты, которые делают добро во благо страны, природы, экологии. В соцсетях иногда интересуются, можно ли присоединиться, мы всегда за. Но никого не напрягаем, главное, чтобы у человека было желание и свободное время". Тимур Хасенов

На маршрут волонтеры выходят с семи часов утра. Прочесывают склоны и реки. С пустыми руками никогда не возвращаются. Вывозят в среднем три мешка. Рекорд был – 35.

"Пик после зимы, когда снег тает, выгребаем по 20-30 мешков. Речка тащит забытые тапочки, полотенца, другие вещи. Все это застревает. И осенью приходится работать, засучив рукава. Сейчас трава высокая, обычно туда и выбрасывают, а когда она высыхает и садится, вылезает весь хлам". Тимур Хасенов

Топ отходов возглавляют влажные салфетки, пластиковые и стеклянные бутылки, кофейные стаканчики, обертки от конфет и чипсов. Порой спортсмены находят даже драгоценности.

"Чего только не находили: детскую коляску, телефонов штук 10 разбитых, ключи от автомобилей, брелки, цепочки, кольца. Ключи мы складываем на парковке Алма-Арасана, там ячейка есть. Но вижу, что они там копятся, никто не возвращается, не ищет". Тимур Хасенов

Почти за три года у Тимура Хасенова даже появились фанаты. Большинство из них – борцы за здоровой образ жизни и любители отдыха на природе. Они прозвали его хранителем Алма-Арасана и человеком, который вернул сюда чистоту.

"Бабушки и дедушки, которые каждое утро ходят туда, чтобы закаляться в радоновой воде и дышать свежим воздухом, пожимают руку, благодарят за благородную миссию. Я не тщеславный, поясняю, что это просто дело привычки". Тимур Хасенов

Собеседник рассказал, что их команда даже пробовала устанавливать урны в горах, однако это оказалось не самым верным решением проблемы.

"Ставили урны за свой счет, через полгода демонтировали их, потому что мусора стало больше. Пришли к выводу, что в горах не должно быть никаких урн, просто каждый должен убирать за собой. Мы распечатали листовки о том, что выброс мусора запрещен, за это предусмотрен штраф и ведется видеонаблюдение. Это сработало, мусорящих стало меньше. Покупали щетки и ведра, но их воровали, поэтому стали носить с собой. Коврики установили на лестнице, потому что люди падают. Зимой прорубаем ступеньки вверх. Сетку в реке протянули, чтобы она задерживала мусор". Тимур Хасенов

В настоящее время Алма-Арасан закрыт на реконструкцию, там обновляют беседку, устанавливают новые мосты, ремонтируют лестницу и очищают склоны от нестабильных фрагментов горной породы. Алматинец призывает всех бережно относиться к урочищу после его открытия.

"Мы отправились в новое для нас место – водопад Аюсай, собрали там три мешка мусора. Конечно, было бы здорово уделить побольше времени семье, поскольку у меня есть еще и основная работа. Но переживаю, что если мы забросим это дело, то свалки вернутся в горы. Многие с детства не приучены убирать за собой. Для них природа – как ресторан, он пришел отдохнуть, за ним все равно приберутся другие. Это отсутствие культуры и личной ответственности". Тимур Хасенов

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Экоактивист считает, что у каждого человека должна быть чистая совесть. Горы – наш общий дом. Нужно уважать природу – это живое пространство. Убирать свой мусор и захватить чужой. Без лишних вопросов, больше действий.