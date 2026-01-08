Когда придут деньги из "Нацфонда – детям" за 2025 год: сроки и детали

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) сегодня, 8 января 2026 года, озвучили итоги использования средств совершеннолетними казахстанцами на 1 января 2026 года и рассказали, когда поступят деньги на счета за 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным фонда, по состоянию на 1 января 2026 года в период с 1 февраля 2024 года исполнено 205 505 заявлений на получение целевых накоплений.

Общая сумма средств в размере более 31,61 млн долларов была переведена уполномоченным операторам для последующего зачисления на банковские счета заявителей – граждан, достигших 18 лет.

Из них 127 445 заявлений на сумму 19,69 млн долларов были исполнены в целях улучшения жилищных условий, а 78 060 заявлений на сумму 11,92 млн долларов – в целях оплаты образования.

Далее отмечено:

Целевые требования за отчетный 2025 год, а также инвестиционный доход будут начислены участникам целевых требований не позднее 1 февраля 2026 года.

Целевые накопления казахстанцев, рожденных в 2008 году и достигающих в 2026 году 18 лет, также будут зачислены на их целевые накопительные счета не позднее 1 февраля 2026 года.

Стоит также напомнить и уточнить:

участниками целевых требований являются граждане Казахстана, не достигшие 18 лет, имеющие право на целевые требования;

Национальный банк ежегодно (1 октября) направляет в ЕНПФ отчет, содержащий информацию об общей сумме целевых требований, ставке усредненного инвестиционного дохода и сумме инвестиционного дохода, начисленного на ранее сформированные целевые требования участников целевых требований;

ЕНПФ ежегодно не позднее 20 января формирует электронный список участников целевых требований в информационной системе ЕНПФ на основании полученных сведений из Государственной базы данных "Физические лица" (ГБД ФЛ) по состоянию на конец 31 декабря;

ЕНПФ на основании полученной информации от НБРК и сведений о количестве участников целевых требований, включенных в электронный список, рассчитывает и вносит в информационную систему ЕНПФ данные на одного участника целевых требований о сумме целевых требований за отчетный год, сумме инвестиционного дохода, начисленного на сумму целевых требований по состоянию на конец года, предшествующего отчетному году;

учет целевых требований, целевых накоплений и целевых активов ведется ЕНПФ в долларах.

