Финансы

От чего будет зависеть динамика тенге в краткосрочной перспективе – ответ Нацбанка

Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 11:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Национальный банк Казахстана (НБК) продолжает раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 1 декабря 2025 года информационного сообщения следует, что по итогам ноября курс тенге укрепился на 3,3%, до 512,57 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) за месяц увеличился с 271 млн долларов до 280 млн долларов. Общий объем торгов составил 5,6 млрд долларов.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК

Как уточняется, продажи валюты из Национального фонда за ноябрь составили 600 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Нацфонда составила 10,7% от общего объема торгов, или около 30 млн долларов в день.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в декабре Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов. В рамках операций зеркалирования в ноябре было стерилизовано 475 млрд тенге. В течение декабря в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 475 млрд тенге".Пресс-служба НБК

Отмечается, что при проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

Валютные интервенции в ноябре Национальным банком не проводились.

"Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 390 млн долларов. В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована".Пресс-служба НБК

О том, какие операции проводились на валютном рынке Казахстана в октябре 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
