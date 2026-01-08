#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Общество

В домах нет противопожарной техники: кто несет ответственность

Фото: Zakon.kz
В большинстве ранее построенных жилых домов по Казахстану отсутствует противопожарное оборудование. По вопросу ответственности за отсутствие такого оборудования корреспондент Zakon.kz обратился с запросом в Министерство по ЧС.

Как отметили в МЧС, соблюдение требований пожарной безопасности на объекте обеспечивается собственниками, руководителями организаций, предприятий, независимо от форм собственности, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, лицами, имеющими право владеть, пользоваться или распоряжаться объектом или помещением.

"В соответствии с законом "О жилищных отношениях" объединение собственников имущества многоквартирного жилого дома (ОСИ) – юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, образованное собственниками квартир, нежилых помещений одного многоквартирного жилого дома, осуществляющее управление объектом кондоминиума, финансирующее его содержание и обеспечивающее его сохранность", – говорится в ответе.

Руководитель организации обеспечивает наличие, соответствие проектной документации и постоянное нахождение в исправном рабочем состоянии установок пожаротушения и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, противопожарного оборудования и пожарной техники, противопожарных дверей, клапанов и люков, заполнений проемов в противопожарных преградах, помещений зданий и сооружений, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, индивидуальных и коллективных средств спасения людей, а также устройств молниезащиты зданий, сооружений и наружных технологических установок.

"Также в соответствии с законом "О жилищных отношениях" местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы осуществляют государственный контроль в сфере управления жилищным фондом, а также обеспечивают организацию мероприятий по сохранению и надлежащей эксплуатации жилищного фонда", – добавили в министерстве.

Ранее мы писали о том, какие именно дома в Казахстане должны проверять пожарные.

Азамат Сыздыкбаев
