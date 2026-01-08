#Казахстан в сравнении
Общество

Какие дома в Казахстане должны проверять пожарные

Алматы, виды города Алматы, Новая площадь, Площадь Республики, акимат города Алматы, здание акимата города Алматы, здание акимата Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 11:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве по ЧС ответили на запрос редакции касательно проведения проверок жилых домов на предмет пожарной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что порядок и осуществление государственного контроля в области пожарной безопасности регламентирован Предпринимательским кодексом.

"В соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса Казахстана и критериями оценки степени риска в области пожарной безопасности государственный контроль в области пожарной безопасности осуществляется на объектах высокой и средней степени риска", – говорится в ответе.

Согласно закону страны "О гражданской защите", государственный контроль в области пожарной безопасности осуществляется в форме профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Казахстана.

"Объективными критериями многоквартирные жилые дома высотой более 28 метров отнесены к высокой степени риска и подлежат государственному контролю не чаще одного раза в год на основании полугодовых списков", – отметили в МЧС.

С новыми правилами заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности можно ознакомиться в этом материале.

Азамат Сыздыкбаев
