Какие дома в Казахстане должны проверять пожарные
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве по ЧС ответили на запрос редакции касательно проведения проверок жилых домов на предмет пожарной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.
В ведомстве сообщили, что порядок и осуществление государственного контроля в области пожарной безопасности регламентирован Предпринимательским кодексом.
"В соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса Казахстана и критериями оценки степени риска в области пожарной безопасности государственный контроль в области пожарной безопасности осуществляется на объектах высокой и средней степени риска", – говорится в ответе.
Согласно закону страны "О гражданской защите", государственный контроль в области пожарной безопасности осуществляется в форме профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Казахстана.
"Объективными критериями многоквартирные жилые дома высотой более 28 метров отнесены к высокой степени риска и подлежат государственному контролю не чаще одного раза в год на основании полугодовых списков", – отметили в МЧС.
С новыми правилами заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности можно ознакомиться в этом материале.
