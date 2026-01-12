#Казахстан в сравнении
Общество

1,4 млрд тенге выделят в 2026 году на покупку техники для лесных учреждений

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 15:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по оснащению оборудованием лесных учреждений Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что для оснащения необходимой противопожарной техникой предусмотрено приобретение 1 042 единиц пожарной техники, тракторов и малых лесных пожарных патрульных комплексов.

"В соответствии с постановлением правительства от 2 сентября 2021 года №604 на приобретение указанной техники предусмотрено 35 млрд тенге. При этом закупка техники осуществляется исключительно на льготных условиях с годовой ставкой вознаграждения не более 3%. Финансирование осуществляется поэтапно. В 2024 году на приобретение 196 единиц техники для лесных учреждений было выделено 3,7 млрд тенге", – говорится в ответе.

В 2025 году было предусмотрено 29,9 млрд тенге на закупку 800 единиц техники. Оставшиеся 1,4 млрд тенге на приобретение 46 единиц техники будут выделены в 2026 году.

Как ожидается, в результате уровень обеспечения лесных учреждений техникой в соответствии с установленными нормативами достигнет 100%.

В 2025 году были утверждены правила использования средств, полученных лесными хозяйствами и нацпарками от платных услуг.

Азамат Сыздыкбаев
