#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
508.91
594.36
6.33
Общество

Врачи Актобе из-за гололеда испытывают аврал, а коммунальщики не успевают обрабатывать улицы

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 02:25 Фото: Zakon.kz
Город Актобе превратился в сплошной каток, сообщает Zakon.kz.

Только за последние двое суток в травмпункты обратилось больше 80 человек, передает "КТК". Семерых пришлось госпитализировать с переломами. Улицы и тротуары в Актобе сейчас опасны. Со слов горожан, по городу приходится не идти, а буквально катиться. Особенно тяжело пенсионерам. Каждый шаг они просчитывают заранее, боясь очередного падения.

Коммунальщики признают, из-за резких перепадов температуры не успевают обрабатывать улицы. По словам чиновников, быстро победить гололед не удается. После буранов и морозов в регион пришло резкое потепление, поэтому дороги и пешеходные зоны покрылись плотной коркой льда.

"Растаявший снег превращается в наледь, что создает опасность на тротуарах. Для предотвращения травмирования жителей, пешеходов проводятся работы сейчас по посыпке инертных материалов. В первую очередь – это соляная смесь. Обрабатываются на особо опасных участках", – рассказал руководитель отдела ЖКХ аппарата акима района "Астана" города Актобе Мирас Ажибаев.

Пока коммунальщики борются с последствиями непогоды, актюбинцы просят об одном – посыпать хотя бы самые оживленные участки. Ведь сейчас обычный выход из дома для многих заканчивается не на работе, а на больничной койке.

8 января стало известно о повышении зарплаты казахстанским медикам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Единственный травмпункт Актобе переполнен из-за гололеда
01:02, 26 декабря 2023
Единственный травмпункт Актобе переполнен из-за гололеда
В Актобе коммунальные службы не успевают расчищать улицы от снега
21:41, 23 февраля 2023
В Актобе коммунальные службы не успевают расчищать улицы от снега
Сильнейший гололед в Астане: пострадали 117 человек
15:11, 05 декабря 2023
Сильнейший гололед в Астане: пострадали 117 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: