Единственный травмпункт Актобе переполнен из-за гололеда

24 декабря в Актобе целый день в регионе шел дождь. Улицы, дороги, тротуары превратились в каток. Помимо коммунальных служб в аврале все выходные работали и врачи. Медики считают, что городу уже не хватает одного травмпункта и нужно открывать дополнительный, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали КТК, что за последние три дня из-за гололеда в многопрофильную больницу поступило 160 человек. 20 из них пришлось госпитализировать. При таком потоке пациентов, врачи заявляют, что трудно обслуживать всех.

"С разными видами травм. Травмы головы, голеностопного сустава, лучезапястного сустава и остальные 140 отправлены на амбулаторное лечение, по месту жительства". Травматолог Баглан Рахметов

На загородных трассах тоже было непросто. На дороге между Актобе и райцентром Кобда десятки фур застряли, пытаясь в гололед преодолеть подъем. Не дождавшись спецтехники, люди стали разбрасывать песок на дорогу. Его, оказывается, заранее подготовили тут, чтобы шоферы, не дожидаясь работников "КазАвтоЖола", сами справились со скользкой трассой.



А школьников Актюбинской области из-за сильнейшей гололедицы 25 декабря и вовсе отправили на дистанционку, чтобы предотвратить травмы.

"В связи со штормовым предупреждением и из-за гололеда учащиеся первой смены сегодня обучались в дистанционном формате. Учащиеся с 1-го по 11-й класс по всему региону занимались из дома". Замруководителя управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о резкой смене погоды на большей части территории страны и в столице.

