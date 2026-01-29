#Казахстан в сравнении
Врач из Актобе "убила" пациента на бумаге

Еще летом 2025 года житель Актобе столкнулся с неприятной ситуацией. Врач поликлиники №6 внесла в регистрационную базу ошибочную запись о смерти пациента, хотя на самом деле он был жив. На основании этой записи отдел ЗАГС зарегистрировал его как умершего, сообщает Zakon.kz.

Ошибку, как сказано в публикации "Диапазон", исправили лишь через пять дней, но последствия житель Актобе ощущает и в 2026 году.

В связи с этим он подал в суд на поликлинику, требуя выплатить один миллион тенге за моральный вред. Он указал, что из-за ошибки ему было невозможно получить лекарства в поликлинике, оплатить кредит и налоги. Кроме того, она вызвала длительные эмоциональные страдания.

Представитель поликлиники в суде отказался признавать иск, заявив, что ошибку исправили и моральный ущерб не причинен.

Врач также объяснила, что возник технический сбой в автоматизированной базе, о котором сразу сообщили главврачу, и проблему устранили.

Но суд установил, что запись о смерти действительно могла создать проблемы для истца и вызвать моральные страдания ему и его близким.

В итоге суд удовлетворил иск частично: поликлиника была обязана выплатить пациенту за моральный вред 200 тысяч тенге.

Драма King: врачи объяснили, почему мужчины при ОРВИ чувствуют себя хуже женщин

28 января 2026 года в одной из больниц Жанаозена убили врача. Предварительно установлено, что конфликт произошел между мужчинами на почве семейно-бытового конфликта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
