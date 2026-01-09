Еще одну газовую тепловую станцию начали строить в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал об очередной газовой тепловой станции, передает официальный сайт столичного акимата.

"В столице для опережающего развития инфраструктуры строим ряд объектов систем жизнеобеспечения. Они позволяют городу увеличить тепловые и электрические мощности, водоснабжение. Ранее уже построили и сдали в эксплуатацию третью станцию питьевой воды (НФС-3), газовые тепловые станции, электрическую подстанцию и др.

Фото: акимат города Астаны

К примеру, ввод новых тепловых источников увеличил мощность тепловой системы на 34%, профицит составляет 500 Гкал/час. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. К примеру, при температуре воздуха -20°C профицит тепла составляет порядка 1500 Гкал/час.

Фото: акимат города Астаны

Для сохранения тепловых мощностей строим новую газовую тепловую станцию "Тельмана" мощностью 710 МВт. Реализация проекта позволит обеспечить централизованным теплоснабжением застройку в районе ЖК "Багыстан", ЖМ "Тельмана" и пр. Улы Дала.

Фото: акимат города Астаны

Использование природного газа позволит улучшить экологическую обстановку и снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе Тельмана.

Также начата подготовка к расширению ТЭЦ-2 и проектирование второй очереди ТЭЦ-3", – написал аким столицы.