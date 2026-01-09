#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
508.91
594.36
6.33
Общество

Еще одну газовую тепловую станцию начали строить в Астане

Газовая тепловая станция, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 09:39 Фото: акимат города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал об очередной газовой тепловой станции, передает официальный сайт столичного акимата.

"В столице для опережающего развития инфраструктуры строим ряд объектов систем жизнеобеспечения. Они позволяют городу увеличить тепловые и электрические мощности, водоснабжение. Ранее уже построили и сдали в эксплуатацию третью станцию питьевой воды (НФС-3), газовые тепловые станции, электрическую подстанцию и др.

Фото: акимат города Астаны

К примеру, ввод новых тепловых источников увеличил мощность тепловой системы на 34%, профицит составляет 500 Гкал/час. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. К примеру, при температуре воздуха -20°C профицит тепла составляет порядка 1500 Гкал/час.

Фото: акимат города Астаны

Для сохранения тепловых мощностей строим новую газовую тепловую станцию "Тельмана" мощностью 710 МВт. Реализация проекта позволит обеспечить централизованным теплоснабжением застройку в районе ЖК "Багыстан", ЖМ "Тельмана" и пр. Улы Дала.

Фото: акимат города Астаны

Использование природного газа позволит улучшить экологическую обстановку и снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе Тельмана.

Также начата подготовка к расширению ТЭЦ-2 и проектирование второй очереди ТЭЦ-3", – написал аким столицы.

Фото: акимат города Астаны

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Новые газовые тепловые станции начали строить в Астане
10:37, 22 октября 2024
Новые газовые тепловые станции начали строить в Астане
Еще одну газовую тепловую станцию построят в Астане
15:15, 14 августа 2023
Еще одну газовую тепловую станцию построят в Астане
Более 30 школ строят в Астане
16:56, 12 августа 2024
Более 30 школ строят в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: