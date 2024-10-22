Новые газовые тепловые станции начали строить в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых газовых тепловых станций.

Об этом передает официальный сайт столичного акимата.

"Качество проживания в городе зависит от многих факторов. Важная роль отдается работе объектов жизнеобеспечения. В позапрошлом году город ощущал дефицит в теплоснабжении. Для решения этой проблемы осенью прошлого года завершили строительство и ввели в эксплуатацию ряд объектов: газовая тепловая станция "Юго-Восток", первый этап газовой тепловой станции "Туран", первый этап ТЭЦ-3. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час.

Фото: акимат Астаны

Благодаря перечисленным объектам город уже в прошедший отопительный сезон впервые за несколько лет вышел с профицитом тепла.

До конца года планируем завершить вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это даст городу еще 250 Гкал/час.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, приступили к строительству газовой тепловой станции "Тельмана" общей мощностью 620 Гкал/час. Планируем поэтапный запуск данной ГТС со следующего года. ГТС "Тельмана" позволит обеспечить теплоснабжением районы активной жилищной застройки.

Фото: акимат Астаны

Также ведем проектирование газовой тепловой станции "Юго-Запад" мощностью 350 Гкал/час.

С учетом ежегодного увеличения жилого фонда, новые объекты позволят обеспечивать город теплом до 2035 года", – написал аким столицы.