В Алматы определили лучших юных инженеров и робототехников

В Алматы 10 января завершился фестиваль робототехники Daryn FIRST Qualifier 2026, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях приняли участие около 200 команд и более 1500 учащихся в возрасте от 4 до 18 лет из Алматы, Алматинской области и Жетысу, а также из специализированных образовательных организаций, сообщили в Министерстве просвещения РК.

В течение двух дней участники демонстрировали уровень подготовки в области инженерии, программирования и робототехники, представляя практические и прикладные решения. Соревнования прошли по четырем категориям международной программы FIRST: FIRST LEGO League Discover, FIRST LEGO League Explore, FIRST LEGO League Challenge и FIRST Tech Challenge.

Темой учебного сезона 2025-2026 годов стала археология. В рамках подготовки команды разрабатывали проекты, посвященные изучению истории человечества, сохранению культурного наследия и применению современных технологий в археологических исследованиях. Участники выполняли инженерные задания с использованием робототехнических решений и предлагали подходы к цифровизации и сохранению исторических данных.

По итогам фестиваля 29 команд получили право выступить на следующем этапе – Kazakhstan Central Asia FIRST Championship 2026. Проведение чемпионата запланировано на февраль 2026 года в Астане.

