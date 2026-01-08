7-классник из Павлодара обошел старшеклассников и стал чемпионом по информатике

Семиклассник из Павлодара стал самым юным победителем республиканской сельской олимпиады по информатике. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

В ведомстве уточнили, что ученик 7 класса Имран Кусанов с ранних лет проявляет интерес к программированию и математике. Особенно ярко он проявляет себя в информатике, легко решая сложные алгоритмические задачи.

В 2026 году Имран участвовал в республиканской сельской олимпиаде, где соревновался наравне с учащимися 9 классов. По итогам соревнования он занял 1 место по информатике, став самым юным победителем.

Наставником Имрана является Соян Ертай, учитель информатики с 18-летним педагогическим стажем.

"Я готовлюсь каждый день вместе с учителем. На олимпиаде даются сложные задания по алгоритмам, работе с данными и разработке программных решений. Каждый этап был для меня интересным, и по мере усложнения заданий я стремился развиваться дальше", – рассказал Имран.

Имран участвует в олимпиаде с 5 класса и несколько лет решает задания для старших школьников. Ранее он уже становился призером, занимая 2 и 3 места.

