7-классник из Павлодара обошел старшеклассников и стал чемпионом по информатике
В ведомстве уточнили, что ученик 7 класса Имран Кусанов с ранних лет проявляет интерес к программированию и математике. Особенно ярко он проявляет себя в информатике, легко решая сложные алгоритмические задачи.
В 2026 году Имран участвовал в республиканской сельской олимпиаде, где соревновался наравне с учащимися 9 классов. По итогам соревнования он занял 1 место по информатике, став самым юным победителем.
Наставником Имрана является Соян Ертай, учитель информатики с 18-летним педагогическим стажем.
"Я готовлюсь каждый день вместе с учителем. На олимпиаде даются сложные задания по алгоритмам, работе с данными и разработке программных решений. Каждый этап был для меня интересным, и по мере усложнения заданий я стремился развиваться дальше", – рассказал Имран.
Имран участвует в олимпиаде с 5 класса и несколько лет решает задания для старших школьников. Ранее он уже становился призером, занимая 2 и 3 места.
