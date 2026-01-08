#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
События

7-классник из Павлодара обошел старшеклассников и стал чемпионом по информатике

школьник и ученик, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 11:00 Фото: gov.kz
Семиклассник из Павлодара стал самым юным победителем республиканской сельской олимпиады по информатике. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

В ведомстве уточнили, что ученик 7 класса Имран Кусанов с ранних лет проявляет интерес к программированию и математике. Особенно ярко он проявляет себя в информатике, легко решая сложные алгоритмические задачи.

В 2026 году Имран участвовал в республиканской сельской олимпиаде, где соревновался наравне с учащимися 9 классов. По итогам соревнования он занял 1 место по информатике, став самым юным победителем.

Наставником Имрана является Соян Ертай, учитель информатики с 18-летним педагогическим стажем.

"Я готовлюсь каждый день вместе с учителем. На олимпиаде даются сложные задания по алгоритмам, работе с данными и разработке программных решений. Каждый этап был для меня интересным, и по мере усложнения заданий я стремился развиваться дальше", – рассказал Имран.

Имран участвует в олимпиаде с 5 класса и несколько лет решает задания для старших школьников. Ранее он уже становился призером, занимая 2 и 3 места.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 11:00
Формула Артема Москаленко: как гуманитарий учит детей любить физику

Немного ранее мы рассказывали, что ученый из Казахстана вывел исследования цикория на мировой уровень.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанец стал чемпионом Европы по географии
10:06, 04 июля 2025
Казахстанец стал чемпионом Европы по географии
Юный гений из Усть-Каменогорска стал лучшим информатиком в Центральной Азии
17:39, 13 мая 2025
Юный гений из Усть-Каменогорска стал лучшим информатиком в Центральной Азии
Юные программисты из Казахстана стали призерами Европейской олимпиады
14:09, 05 сентября 2025
Юные программисты из Казахстана стали призерами Европейской олимпиады
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: