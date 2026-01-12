Новые правила онлайн‑покупок в Казахстане: что изменится с июля 2026 года

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял ряд решений, которые устанавливают правила ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами на иностранных маркетплейсах, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным сайта ЕЭК, порог беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро (на сегодня, 12 января 2026 года, по текущему официальному курсу 200 евро примерно равны 118 776 тенге):

"Если стоимость покупки превышает эту сумму, будет взиматься таможенная пошлина 5% сверх ставки НДС, но не менее 1 евро за килограмм. Для некоторых товаров, например автомобилей, установлены специальные ставки пошлин".

Также утвержден перечень товаров, которые не подпадают под упрощенное декларирование по правилам электронной торговли.

В него входят:

товары, не предназначенные для личного пользования (солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игровые автоматы и др.);

товары с разрешительным порядком ввоза (оружие, боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы и др.);

алкогольные напитки, табачные изделия, наличные деньги;

воздушные и водные суда, отдельные виды транспортных средств и их шасси.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, принятие этих решений завершает формирование нормативной базы для введения поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС, принятых в декабре 2023 года и регулирующих вопросы электронной торговли.

"Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2026 года". Пресс-служба ЕЭК

Летом 2025 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин уже рассказывал, что изменится в электронной торговле для казахстанцев.