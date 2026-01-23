Новые правила НДС и акцизов: что изменилось для импортеров лекарств и товаров с 2026 года
НДС при импорте лекарств
Ставка НДС на импорт лекарственных средств составит:
- 5% с 1 января 2026 года,
- 10% с 1 января 2027 года.
При этом освобождение от НДС сохраняется для препаратов, используемых в рамках:
- бесплатной медицинской помощи,
- обязательного медицинского страхования,
- лечения детей-сирот и социально значимых заболеваний.
Исключение составляют только те лекарства, которые не подпадают под вышеперечисленные категории. Перечень таких лекарственных средств и правила освобождения от НДС утверждены постановлением правительства РК от 31 декабря 2025 года и п. 17 ст. 479 Налогового кодекса РК.
НДС по методу зачета при импорте
Для ряда импортируемых товаров НДС уплачивается методом зачета.
Перечень таких товаров и правила его формирования утверждены ст. 508 и 509 Налогового кодекса РК и постановлением правительства РК от 31 декабря 2025 года.
Акцизы: новые ставки и расширение перечня товаров
С 1 января 2026 года акцизные ставки на основные товары повышаются на 10%.
Это касается:
- алкогольной продукции (кроме вина и пива),
- табачных изделий, включая полированные сигареты,
- пива и безалкогольных напитков,
- бензина, дизельного топлива и других акцизируемых товаров.
Кроме того, перечень акцизируемых товаров расширен:
- энергетические напитки - новый объект налогообложения с постепенным увеличением ставок;
- дорогие транспортные средства, суда и самолеты - если стоимость превышает 18 000 АЕК (автомобили) или 24 000 АЕК (суда/самолеты), импорт облагается «налогом на предмет роскоши» в размере 10%.