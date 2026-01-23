Новые правила НДС и акцизов: что изменилось для импортеров лекарств и товаров с 2026 года

В Казахстане с 1 января 2026 года начали действовать новые ставки НДС и акцизов. Что важно знать всем импортерам лекарственных средств и товаров под акцизом, рассказали в Департаменте госдоходов Алматы, сообщает Zakon.kz.

НДС при импорте лекарств

Ставка НДС на импорт лекарственных средств составит:

5% с 1 января 2026 года,

10% с 1 января 2027 года.

При этом освобождение от НДС сохраняется для препаратов, используемых в рамках:

бесплатной медицинской помощи,

обязательного медицинского страхования,

лечения детей-сирот и социально значимых заболеваний.

Исключение составляют только те лекарства, которые не подпадают под вышеперечисленные категории. Перечень таких лекарственных средств и правила освобождения от НДС утверждены постановлением правительства РК от 31 декабря 2025 года и п. 17 ст. 479 Налогового кодекса РК.

НДС по методу зачета при импорте

Для ряда импортируемых товаров НДС уплачивается методом зачета.

Перечень таких товаров и правила его формирования утверждены ст. 508 и 509 Налогового кодекса РК и постановлением правительства РК от 31 декабря 2025 года.

Акцизы: новые ставки и расширение перечня товаров

С 1 января 2026 года акцизные ставки на основные товары повышаются на 10%.

Это касается:

алкогольной продукции (кроме вина и пива),

табачных изделий, включая полированные сигареты,

пива и безалкогольных напитков,

бензина, дизельного топлива и других акцизируемых товаров.

Кроме того, перечень акцизируемых товаров расширен:

энергетические напитки - новый объект налогообложения с постепенным увеличением ставок;

дорогие транспортные средства, суда и самолеты - если стоимость превышает 18 000 АЕК (автомобили) или 24 000 АЕК (суда/самолеты), импорт облагается «налогом на предмет роскоши» в размере 10%.



