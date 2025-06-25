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Общество

Онлайн-покупка на маркетплейсах: что изменится для казахстанцев

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 12:15 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 25 июня 2025 года рассказал, что изменится в электронной торговле для казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что даст выделение товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок из третьих стран в адрес физических лиц, в отдельную категорию товаров – товары электронной торговли и введение понятия "оператор электронной торговли".

"Сейчас вы покупаете товар где-нибудь на Amazon, и если пришло не то или качество плохое, что вы будете делать? Вернуть товар очень сложно, правда? Возникает много вопросов. А теперь этот оператор, во-первых, оформит за вас декларацию – если стоимость до 200 евро и вес до 31 кг. За декларацию вы не платите. Он привезет товар домой. Если товар не понравился, пишете обращение, и возвратом будет заниматься оператор. Это уже не ваша забота. Если товар будет неправильно задекларирован, и вы поручили оформление оператору, то за это будет отвечать он, а не вы. Но вы также можете выбрать другой вариант – самостоятельно подать декларацию и оплатить ее. Есть два варианта", – сказал в ответ Серик Жумангарин.

При этом он не исключает, что некоторые товары подорожают.

"Станет (дороже. – Прим. ред.). Сейчас, если превышены 200 евро и 31 кг, вы платите совокупный таможенный платеж в 15%. По новым правилам НДС будет платить площадка, а вы – 5% пошлины. В сумме получится 17%. На 2% идет подорожание. Но я не думаю, что это будет такое повсеместное подорожание: кто покупал товары на маркетплейсах, знает, что там вариабельность очень большая, постоянно идет режим скидок и так далее. Предположительно, могут подорожать на 2%", – отметил глава МНЭ.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ направлен в Сенат.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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