Общество

Более 130 проектов и новые рабочие места: планы развития Астаны до 2035 года

Планы развития Астаны до 2035 года, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 13:32 Фото: акимат города Астаны
В Астане в рамках общественных слушаний по результатам стратегической экологической оценки (СЭО) проекта "Генеральный план города Астаны. Корректировка" проходит обсуждение ключевых изменений в территориальном развитии столицы.

Изменения связаны с размещением инвестиционных проектов, планируемых к реализации до 2035 года, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат города Астаны

Корректировка Генерального плана проводится с учетом комплексного градостроительного планирования и анализа предпроектной документации, а также с опорой на экологические аспекты. Ключевые параметры Генплана остаются без изменений.

Фото: акимат города Астаны

Всего на рассмотрение предложено более 130 инвестиционных проектов. Они охватывают основные направления развития столицы, это проекты в сфере промышленности, логистические объекты, социальные объекты, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы, объекты делового, коммерческого назначения и другие.

Фото: акимат города Астаны

Реализация этих проектов направлена на развитие экономики города, создание новых рабочих мест и модернизацию городской инфраструктуры. Отдельно отмечается, что строительство пяти крупнейших объектов позволит создать около 2 тысяч рабочих мест.

Фото: акимат города Астаны

При этом все проекты рассматриваются с учетом результатов стратегической экологической оценки. Эксперты анализируют возможное влияние на качество воздуха и воды, сохранение зеленых зон и здоровье населения, а также разрабатывают меры по снижению экологических рисков.

Айсулу Омарова
