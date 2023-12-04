Центр притяжения детей: как изменился после модернизации Дворец школьников в Алматы

Дворец школьников Алматы прошел практически полную модернизацию. Сегодня это центр притяжения для всех школьников южной столицы.

Корреспондент Zakon.kz рассказывает, как изменился Дворец школьников после модернизации и какие новые кружки здесь появились.

Дворец школьников Алматы впервые распахнул свои двери в сентябре 1983 года. Это здание, построенное по личной иницитиве Динмухамеда Кунаева, является не только одним из крупнейших центров дополнительного образования в стране, но и исторически значимым архитектурным памятником города.

Однако с тех пор здание как внутри, так и снаружи практически не ремонтировалось. Поэтому в 2021 году было принято решение о поэтапной модернизации Дворца школьников.



"Благодаря реконструкции и модернизации была увеличена мощность Дворца школьников. Теперь в неделю он может принимать вместо 8,5 тыс. детей до 15 тыс., что практически в два раза больше. Кроме того, появились более 100 новых кружков вдобавок к имеющимся. В общей сложности дети могут посещать более 300 кружков по свои интересам", – рассказала заместитель акима Алматы Асем Нусупова.

Фото: Zakon.kz

Она отметила, что большое внимание было уделено безопасности детей. Так, в здании Дворца школьников полностью заменили инженерные системы, электрощитовые. А также установили автоматическую систему пожарной сигнализации с оповещением об эвакуации на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций.



А на всех эвакуационных выходах установили противопожарные двери типа "антипаника" для безопасной эвакуации детей.

Фото: Zakon.kz

Заместитель директора Дворца школьников по учебной работе Елена Тагильцева уточнила, что модернизация началась еще два года назад. На первом этапе провели ремонт второго этажа, где базируется научно-техническое направление. Также восстановили холл, зал торжеств.

Второй этап ремонтных работ начался в январе 2023 года и закончился буквально в ноябре. За это время провели реконструкцию музыкальной школы, расположенной на первом этаже, отремонтировали административный корпус, спортивный комплекс, лингвистическое и театральное направления.

При этом исторический облик здания внутри постарались сохранить. К примеру, мраморные полы решили не менять, а вычистить и отреставрировать сколы. Также в холле центрального входа восстановили рисунки и декоративные цветочные панели.

Фото: Zakon.kz

Заместитель директора по научно-техническому направлению Дворца школьников Алматы Валерий Никифоров провел нам небольшую экскурсию.

Фото: Дворец школьников

Бассейн начали ремонтировать в мае 2023 года, и уже сейчас дети могут заниматься плаванием. В рамках модернизации поменяли инженерные коммуникации, заменили систему подогрева и фильтрации воды.

Фото: Zakon.kz

Длина бассейна – 25 метров, а глубина – 1,5 метра. Одновременно уроки по плаванию могут посещать около 60 человек. С детьми занимаются профессиональные тренеры, а в случае непредвиденных обстоятельств помощь окажут медработники.



Помимо бассейна в этом корпусе еще есть спортивные залы, где ребята занимаются дзюдо, карате, волейболом, гимнастикой и танцами.

Фото: Zakon.kz

После модернизации во Дворце школьников запустили новое научно-техническое направление, которое позволит детям окунуться в мир науки и новых технологий.



"Дополнительное образование – это мотивация к познанию и получению новых компетенций – коммуникации, креативное и критическое мышление, коллаборация, видение современных рынков. Такие направления как геоинформатика и астрофизика уже сейчас стоят на передовой. Робототехника, информатика и промышленный дизайн давно вошли в нашу жизнь, а фундаментальные науки – физика, биология, химия помогут ребятам лучше понимать жизненные процессы, стать частью школьного научного сообщества и создать свою историю успеха" – отметил заместитель директора по научно-техническому направлению Дворца школьников Алматы Валерий Никифоров.

Так, до конца года дети смогут посещать новую современную обсерваторию. Это будет самая продвинутая обсерватория на территории стран СНГ.

Здесь установят телескопы, позволяющие не просто наблюдать за планетами или солнечной активностью, а автоматически наводиться на нужный объект. По словам Валерия Никифорова, днем дети будут выставлять задание, а за ночь их выполнять.

Фото: Zakon.kz

А рядом расположился новый планетарий, его открыли в 2022 году. Здесь установили четыре проектора, которые сводят картинку на купольном экране, создавая тем самым эффект присутствия.

Дети смотрят познавательные фильмы про путешествия на Марс, Луну, рождение Вселенной.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К слову, сейчас во Дворце проходит выставка детских работ. Чувствуешь себя здесь как в настоящей картинной галерее.



Фото: Zakon.kz

Сердце Дворца школьников – зал торжеств. Здесь, к слову, уже установили новогоднюю елку в преддверии самого любимого праздника детей.

Фото: Дворец школьников

Преподаватель Оксана Лаврушенко рассказала, что по проекту главного архитектора Владимира Кима дворец построили в виде спиральной галактики. Этот зал известен своей огромной люстрой, которая весит 3,5 тонны. Изготовили ее из латунных и медных трубок на военном заводе "Гидромаш".

Со временем она начала тускнеть. Во время модернизации ее сняли, почистили и вернули первоначальный вид.

Фото: Zakon.kz

Единственное, что поменяли в зале торжеств – напольное покрытие с паркета на плитку. В остальном постарались сохранить исторический облик.

Фото: Zakon.kz

Многие проекты школьников уже получили заслуженную известность. К примеру, одна из школьниц совместно с преподавателями Дворца школьников собрала настоящий стратосферный спутник.



Он поднимается на высоту 20-25 км, собирает информацию о качестве воздуха, а также может вызывать дождь в засуху.





Фото: Zakon.kz

Нам также показали кабинеты 3D-моделирования, гидропоники, робототехники, VR-лаборатории, кабинет компьютерной анимации. А также звукозаписывающую студию.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Мы занимаемся с детьми творчеством. Создаем костюмы, роботов, игрушки, сувенирную продукцию. Дети сами разрабатывают дизайны, а потом мы это воплощаем в реальность", – отметила преподаватель по 3D-моделированию Евгения Иванова.

Фото: Zakon.kz

Заместитель директора по учебной работе Елена Тагильцева добавила, что в следующем году в планах отреставрировать концертный зал Дворца школьников. В ремонте нуждается и наружная часть здания. Возможно, что в будущем и ее отреставрируют с сохранением исторического облика.

