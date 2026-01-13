Все населенные пункты обеспечены питьевой водой на 100% – Минпромышленности

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 13 января 2026 года рассказал о ходе реализации поручения главы государства по обеспечению населения питьевой водой, передает корреспондент Zakon.kz.

Куандык Кажкенов отметил, что проведена комплексная работа по развитию инфраструктуры водоснабжения. По его данным, за период исполнения поручения – с 2021 года, из бюджета выделено порядка 835 млрд тенге (в том числе в городах – 314 млрд тенге, в селах – 521 млрд тенге) на реализацию более 1,6 тыс. проектов.

"Со стороны правительства вопрос финансирования решен в полном объеме. В результате за счет данных средств централизованной системой водоснабжения обеспечены 34 города и 756 сельских населенных пунктов... Таким образом, по информации местных исполнительных органов, на сегодня целевой показатель поручения главы государства достигнут и обеспечен 100% полный охват всех населенных пунктов страны, включая 90 городов и 6087 сельских населенных пунктов с населением 7,5 млн человек", – заявил он.

Отмечается, что 4747 сельских населенных пунктов подключены к централизованным системам водоснабжения (охват 96% сельского населения). Еще 1340 сельских населенных пунктов обеспечены децентрализованными системами водоснабжения (4% сельского населения). Из них:

1102 села обеспечены посредством блок-модулей очистки воды (охват 3,6% сельского населения);

в 219 малонаселенных селахводоснабжение осуществляется за счет частных скважин;

и в 19 селах ввиду отдаленности и отсутствия источников водоснабжения осуществляется подвоз воды. В указанных поселках в среднем проживают около 70 человек.

"Необходимо отметить, что основное внимание было уделено качеству водоснабжения за счет строительства и модернизации магистральных водоводов и водоочистных сооружений. Проведена реконструкция и расширение более 9,5 тыс. км сетей, включая 1,8 тыс. км в городах и 7,7 тыс. км в сельской местности. В результате уровень износа сетей снижен до 38%", – подчеркнул вице-министр.

2 сентября 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил в течение ближайших 5 лет обеспечить население страны чистой питьевой водой. 11 июня 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что за 1,5 года правительство должно обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде.