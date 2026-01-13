Все населенные пункты обеспечены питьевой водой на 100% – Минпромышленности
Куандык Кажкенов отметил, что проведена комплексная работа по развитию инфраструктуры водоснабжения. По его данным, за период исполнения поручения – с 2021 года, из бюджета выделено порядка 835 млрд тенге (в том числе в городах – 314 млрд тенге, в селах – 521 млрд тенге) на реализацию более 1,6 тыс. проектов.
"Со стороны правительства вопрос финансирования решен в полном объеме. В результате за счет данных средств централизованной системой водоснабжения обеспечены 34 города и 756 сельских населенных пунктов... Таким образом, по информации местных исполнительных органов, на сегодня целевой показатель поручения главы государства достигнут и обеспечен 100% полный охват всех населенных пунктов страны, включая 90 городов и 6087 сельских населенных пунктов с населением 7,5 млн человек", – заявил он.
Отмечается, что 4747 сельских населенных пунктов подключены к централизованным системам водоснабжения (охват 96% сельского населения). Еще 1340 сельских населенных пунктов обеспечены децентрализованными системами водоснабжения (4% сельского населения). Из них:
- 1102 села обеспечены посредством блок-модулей очистки воды (охват 3,6% сельского населения);
- в 219 малонаселенных селахводоснабжение осуществляется за счет частных скважин;
- и в 19 селах ввиду отдаленности и отсутствия источников водоснабжения осуществляется подвоз воды. В указанных поселках в среднем проживают около 70 человек.
"Необходимо отметить, что основное внимание было уделено качеству водоснабжения за счет строительства и модернизации магистральных водоводов и водоочистных сооружений. Проведена реконструкция и расширение более 9,5 тыс. км сетей, включая 1,8 тыс. км в городах и 7,7 тыс. км в сельской местности. В результате уровень износа сетей снижен до 38%", – подчеркнул вице-министр.
2 сентября 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил в течение ближайших 5 лет обеспечить население страны чистой питьевой водой. 11 июня 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что за 1,5 года правительство должно обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде.