Общество

Все населенные пункты обеспечены качественной водой – аким СКО

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 17:00 Фото: unsplash
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК рассказал об обеспечении населения питьевой водой, передает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что водоснабжение села – отдельное направление работы акимата.

"Благодаря поддержке правительства 100% населенных пунктов обеспечены качественной водой. В этом году на развитие водоснабжения направлены рекордные 74 млрд тенге, что более чем вдвое превышает показатели предыдущих трех лет, при этом 44,9 млрд тенге – средства из возвращенных активов. Работы выходят на финишную прямую, идут пуско-наладочные мероприятия, и главное – вода уже пришла в села", – сказал он.

Проводится, по его словам, и работа по модернизации сетей.

"В Тайынше завершается модернизация 4,5 км тепловых сетей на 730 млн тенге. В этом году в области выполнена замена 76 км линий электроснабжения и реконструировано три подстанции на сумму 13 млрд тенге. Для Петропавловска разрабатываются два проекта по тепловым сетям протяженностью 8,1 км общей стоимостью 11 млрд тенге. Всего до 2029 года будет модернизировано свыше 7 тыс. км инженерных сетей", – пояснил глава региона.

Отмечается, что к отопительному сезону 2025–2026 годов проведен серьезный объем работ: отремонтировано 1,5 тыс. км электрических сетей, 13 км тепловых и 5 км водопроводных сетей, завершено строительство дымовой трубы № 1 Петропавловской ТЭЦ-2, что повысило надежность энергосистемы региона.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассказал, что делается для развития региона.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
