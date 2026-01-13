#Казахстан в сравнении
Общество

Более 3,6 млн "умных" приборов учета воды хотят установить в ряде городов Казахстана

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 11:22 Фото: pexels
Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 13 января 2026 года сообщил о планах оцифровать работу водоканалов в пяти городах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Куандык Кажкенов напомнил, что совместно с отечественными и международными экспертами проведена оценка деятельности водоканалов в пяти городах Казахстана – в Астане, Шымкенте, Уральске, Экибастузе и Шахтинске.

"По ее итогам подготовлены рекомендации по оптимизации процессов и разработано техническое задание на подготовку технико-экономического обоснования, предусматривающее единые цифровые решения и поэтапность внедрения. Ведется работа с акиматами и субъектами естественных монополий по формированию заявок на приборизацию водоснабжения. В 2026-2028 годах планируется установка более 3,6 млн "умных" приборов учета воды", – добавил он.

Также, по словам вице-министра, в 2025 году проведены переговоры с ведущими европейскими и азиатскими сетевыми управляющими компаниями в водном секторе. В результате подписаны меморандумы о сотрудничестве с крупнейшими международными сетевыми операторами, как Veolia, Suezи Aqualia, которые имеют опыт работы во всем мире, включая США, Францию, Италию, Испанию, ОАЭ, Японию, Сингапур, Катар.

"Формат взаимодействия не предусматривает передачу активов и направлен на привлечение управленческих решений и передовых международных практик при сохранении государственного контроля. В настоящее время продолжаются переговоры с рядом азиатских компаний", – резюмировал Куандык Кажкенов.

Позже на брифинге вице-министр пояснил, что приборы учета будут устанавливаться для того, чтобы было понимание уровня потребления, а также они помогут узнать, где идет потеря воды.


"Приборы учета будут устанавливаться везде, практически на всех сетях от точки питания до непосредственно жилых домов, административных зданий и ТРЦ. Все это будет вестись за счет привлечения средств Всемирного банка. В жилых домах также предполагается установка счетчиков", – отметил он.

Ранее Куандык Кажкенов рассказал о планах по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
