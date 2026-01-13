#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Общество

Акимат Шымкента незаконно передал частнику землю, предназначенную для строительства ТЦ

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 12:50 Фото: freepik
В Шымкенте по итогам внеплановой проверки земельный участок общего пользования, ранее незаконно переданный в частную собственность, был возвращен государству. Об этом 13 января 2026 года рассказали в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Проверку провел Департамент по управлению земельными ресурсами (ДУЗР) Шымкента.

"В ходе контрольных мероприятий установлено, что постановлением акимата Шымкента от 2005 года физическому лицу с нарушением требований земельного законодательства был предоставлен земельный участок площадью 0,1 га. Участок расположен на территории общего пользования и имел целевое назначение "строительство станции технического обслуживания, торгового центра и салона красоты".Пресс-служба МСХ РК

Между тем, как подчеркнули в ведомстве, в соответствии со ст. 26 Земельного кодекса РК, земельные участки, находящиеся в зонах общего пользования населенных пунктов, не подлежат передаче в частную собственность.

"С целью устранения выявленного нарушения ДУЗР обратился в межрайонный суд по гражданским делам Шымкента с иском о признании недействительными постановления акимата и последующих договоров купли-продажи. По итогам судебного разбирательства требования департамента были полностью удовлетворены".Пресс-служба МСХ РК

Апелляционная жалоба по данному делу была рассмотрена судебной коллегией по гражданским делам Шымкентского городского суда и оставлена без удовлетворения.

"Решение суда первой инстанции вступило в законную силу, а земельный участок возвращен в госсобственность".Пресс-служба МСХ РК

12 января 2026 года стало известно, что в Талдыкоргане частник незаконно получил землю площадью 4,1 га у Парка ветеранов, которую поделил на 44 участка и продал 13 людям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Зачем двум областям Казахстана нужен "Водный щит" за 102 млрд тенге
12:50, Сегодня
Зачем двум областям Казахстана нужен "Водный щит" за 102 млрд тенге
Акимат Алматы незаконно продал бывшему учредителю Bек Air участок стоимостью 50 млн тенге
13:09, 20 марта 2025
Акимат Алматы незаконно продал бывшему учредителю Bек Air участок стоимостью 50 млн тенге
Предпринимателю незаконно предоставили земельный участок в Центральном парке Актобе
09:57, 17 сентября 2024
Предпринимателю незаконно предоставили земельный участок в Центральном парке Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: