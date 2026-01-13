Акимат Шымкента незаконно передал частнику землю, предназначенную для строительства ТЦ

В Шымкенте по итогам внеплановой проверки земельный участок общего пользования, ранее незаконно переданный в частную собственность, был возвращен государству. Об этом 13 января 2026 года рассказали в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Проверку провел Департамент по управлению земельными ресурсами (ДУЗР) Шымкента.

"В ходе контрольных мероприятий установлено, что постановлением акимата Шымкента от 2005 года физическому лицу с нарушением требований земельного законодательства был предоставлен земельный участок площадью 0,1 га. Участок расположен на территории общего пользования и имел целевое назначение "строительство станции технического обслуживания, торгового центра и салона красоты". Пресс-служба МСХ РК

Между тем, как подчеркнули в ведомстве, в соответствии со ст. 26 Земельного кодекса РК, земельные участки, находящиеся в зонах общего пользования населенных пунктов, не подлежат передаче в частную собственность.

"С целью устранения выявленного нарушения ДУЗР обратился в межрайонный суд по гражданским делам Шымкента с иском о признании недействительными постановления акимата и последующих договоров купли-продажи. По итогам судебного разбирательства требования департамента были полностью удовлетворены". Пресс-служба МСХ РК

Апелляционная жалоба по данному делу была рассмотрена судебной коллегией по гражданским делам Шымкентского городского суда и оставлена без удовлетворения.

"Решение суда первой инстанции вступило в законную силу, а земельный участок возвращен в госсобственность". Пресс-служба МСХ РК

12 января 2026 года стало известно, что в Талдыкоргане частник незаконно получил землю площадью 4,1 га у Парка ветеранов, которую поделил на 44 участка и продал 13 людям.