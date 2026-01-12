13 владельцев и 44 участка: частник незаконно получил землю у Парка ветеранов, которую поделил и продал

Прокуратура области Жетысу добилась возврата в государственную собственность земельных участков, прилегающих к территории Парка ветеранов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 января 2026 года проинформировали в пресс-службе надзорного органа:

"Судом удовлетворен иск прокурора Талдыкоргана о признании незаконным предоставления частному лицу земельного участка площадью 4,1 га, прилегающего к территории Парка ветеранов, с последующим возвратом указанной земли в государственную собственность".

В ходе надзорной деятельности установлено, что земельный участок, относящийся к лесопарковой зоне, в 2006 году был незаконно отчужден в частную собственность.

"В последующем собственником земельный участок был сегментирован на 44 отдельных земельных участка, которые впоследствии были реализованы 13 физическим лицам". Пресс-служба прокуратуры области Жетысу

Отмечается, что судебный акт суда вступил в законную силу.

