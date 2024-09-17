Предпринимателю незаконно предоставили земельный участок в Центральном парке Актобе

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана сегодня, 17 сентября 2024 года, рассказали о земельном участке площадью 1,4 га, который был незаконно предоставлен в Актобе, сообщает Zakon.kz.

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