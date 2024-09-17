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Законодательство РК

Предпринимателю незаконно предоставили земельный участок в Центральном парке Актобе

Парк, осень, желтые листья, листопад, люди , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:57 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана сегодня, 17 сентября 2024 года, рассказали о земельном участке площадью 1,4 га, который был незаконно предоставлен в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, незаконно предоставленный земельный участок расположен в Центральном парке города.

"В ходе проверки... установлен факт незаконного предоставления индивидуальному предпринимателю земельного участка площадью 1,4 га, расположенного в Центральном парке Актобе. В результате мер, принятых органами прокуратуры и департаментом, данный земельный участок решением суда был возвращен государству".Пресс-служба МСХ РК

По данным Минсельхоза, возврат вышеуказанного земельного участка позволит сохранить зеленую зону городского парка, а также обеспечить доступ к земельным участкам общего пользования для жителей города.

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3 сентября 2024 года стало известно, что житель Караганды в суде оспорил решение акимата о предоставлении земельного участка.

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