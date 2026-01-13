#Казахстан в сравнении
Общество

Готов ли Казахстан к паводкам: что изменилось после уроков 2024 года

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 13:18 Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 13 января на брифинге в правительстве рассказал о мерах по снижению последствий паводков, проделанной работе в регионах и подготовке прогнозов на 2026 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, каковы прогнозы на предстоящую весну, ожидаются ли в этом году паводки, каким может быть их уровень и готова ли существующая инфраструктура к такому развитию событий.

По словам министра, после масштабных паводков 2024 года был принят комплекс мер, направленных на снижение и минимизацию их последствий.

"В эту работу были подключены не только местные исполнительные органы, но и центральные исполнительные органы. Были разработаны по каждому региону планы мероприятий. Эти планы мероприятий каждый год выполняются. В 2025 году было выполнено очень много работы: санация рек, ремонт гидротехнических сооружений, дамбовое обвалование, которое делают местные исполнительные органы, восстановление массивов лиманного орошения. Поэтому из года в год, благодаря этой работе, мы будем стремиться к тому, чтобы паводки приносили как можно меньше затрат. 2025 год уже показал эффективность этой работы", – сказал Нуржан Нуржигитов.

Он сообщил, что в феврале текущего года будут подготовлены прогнозы по всем рекам, и при выявлении паводкоопасных участков совместно с местными властями будут приняты меры для предотвращения подтопления населенных пунктов.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, что представляет собой проект "Водный щит" для Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
