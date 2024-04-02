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МЧС о паводках в Казахстане: Вода пришла оттуда, откуда ее не ждали

МЧС, Казахстан, подтопления , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 13:22 Фото: ДЧС СКО
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге в правительстве 2 апреля 2024 года рассказал, чем эти паводки отличаются от предыдущих, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов рассказал о масштабах паводков в Казахстане.

"Мы должны понимать, что образовавшийся во время паводков уровень воды – рекордный за последние 30 лет в Казахстане", – заявил министр.

Вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков в свою очередь заявил, что вода пришла в этом году оттуда, откуда ее не ждали.

"Что касается пяти областей, где подтопления проходят, здесь, если вы обратили внимание, вода приходит не из рек, а приходит со степи, то есть, если честно так признаться, оттуда, откуда воду не ждали, то есть со степи вода пришла. Все паводковые ситуации, которые до этого происходили, были связаны именно с регулированием рек, то есть, где есть водохранилища, техсооружения. Здесь именно та вода, которая пришла со степей, это не связано с реками – то есть это сплошной  идет по степи. Это климат. Если помните, теплая погода была, а до наступления морозов в начале зимы везде тепло было и везде дождь шел, и в итоге промерзлость земли намного выше – и вода, сейчас которая (идет. – Прим. ред.), снег, который сейчас тает в степи, он просто идет как по клеенке", – заявил он.

По его словам, эта вода на сегодня никакой страной не учитывается, учитывается вода, которая идет с площади водосбора, рек и водохранилищ.

Ранее вице-министр по ЧС сообщил, что в зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. По его словам, сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Между тем в "Казгидромете" озвучили зоны вероятного подтопления в ближайшие дни. В их числе Северо-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская области, а также Западно-Казахстанская области.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обратился к казахстанцам из-за паводков. Он отметил, что работа по эвакуации осложняется убежденностью жителей в отсутствии такой необходимости, поскольку они не верят в тяжелые последствия наводнения.

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