Зачем двум областям Казахстана нужен "Водный щит" за 102 млрд тенге

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 13 января 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, что представляет собой проект "Водный щит" для Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает корреспондент Zakon.kz.

Нуржигитов рассказал, что речь идет о проекте Есильского контррегулятора, о необходимости строительства которого говорили уже много лет, и после создания министерства к его разработке приступили предметно – сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации.

"В 2025 году ПСД прошла государственную экспертизу. Стоимость строительства этого контррегулятора составляет 102 млрд тенге. Чтобы профинансировать этот проект, мы заключили меморандум с Азиатским банком развития, они дают заем на строительство, и мы в этом году планируем начать строительство. Что это даст? По реке, Есиль когда идет очень много воды, мы не можем на Астанинском водохранилище ее держать, дальше по реке Есиль этот объем идет в СКО в в Сергеевское водохранилище. И это водохранилище переливное, когда воды много, она переливается и идет в СКО", – озвучил министр.

По его словам, новый контррегулятор будет рассчитан примерно на 870 млн кубометров воды, которую планируется аккумулировать в паводковый период, а затем использовать в вегетационный сезон – прежде всего для нужд сельского хозяйства и других направлений.

Ранее стало известно, как в 2025 году был распределен 101 млрд тенге, направленный на улучшение и развитие инфраструктуры водоснабжения в Казахстане.