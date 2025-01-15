Ветерана ВОВ поздравили с 99-летием в Алматы

Представители Управления по делам обороны Бостандыкского района и Совета ветеранов поздравили участника Великой Отечественной войны Анатолия Назаровича Попова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Анатолий Попов родился 13 января 1926 года в Каскелене Алматинской области. После обучения на военного связиста в 1943 году был отправлен на Прибалтийский фронт.

Фото: Алматинский гарнизон

Заслуги героя отмечены медалями "За освобождение Риги", "За победу над Германией" и другими юбилейными наградами.

Фото: Алматинский гарнизон

После окончательного разгрома фашистских захватчиков Анатолий Назарович продолжил службу в армии. В 1952 году поступил в Саратовское военное медицинское училище. Затем служил в Германии.

В 1955 году вернулся в Казахстан и более 30 лет проработал в городской санэпидстанции. Ветеран воспитал троих дочерей, у него четверо внуков и шестеро правнуков.

Фото: Алматинский гарнизон

Военнослужащие вручили фронтовику поздравительный адрес и подарки от командования местных органов военного управления. Они выразили Анатолию Назаровичу огромную благодарность за вклад в Победу и пожелали ему здоровья, благополучия и долголетия.