Ветерана ВОВ поздравили с 99-летием в Алматы
Анатолий Попов родился 13 января 1926 года в Каскелене Алматинской области. После обучения на военного связиста в 1943 году был отправлен на Прибалтийский фронт.
Фото: Алматинский гарнизон
Заслуги героя отмечены медалями "За освобождение Риги", "За победу над Германией" и другими юбилейными наградами.
Фото: Алматинский гарнизон
После окончательного разгрома фашистских захватчиков Анатолий Назарович продолжил службу в армии. В 1952 году поступил в Саратовское военное медицинское училище. Затем служил в Германии.
В 1955 году вернулся в Казахстан и более 30 лет проработал в городской санэпидстанции. Ветеран воспитал троих дочерей, у него четверо внуков и шестеро правнуков.
Фото: Алматинский гарнизон
Военнослужащие вручили фронтовику поздравительный адрес и подарки от командования местных органов военного управления. Они выразили Анатолию Назаровичу огромную благодарность за вклад в Победу и пожелали ему здоровья, благополучия и долголетия.