Делают "шоу-пакет": депутат обеспокоен продажей наград в Казахстане

Мажилисмен Максат Толыкбаев 14 января 2025 года в своем депутатском запросе заявил о массовом распространении практики продажи званий и медалей, отметив, что погоня за наградами обесценивает их смысл и подрывает доверие к институту поощрений, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат обеспокоен, что погоня за званиями превращается в настоящую болезнь, а награды и титулы обесцениваются и становятся похожи на сувениры с рынка.

"Неизвестные общественные организации, торгующие званиями, раздают медали и ордена направо и налево, словно бесплатные подарки. Есть ли этому предел? Ранее этот вопрос поднимали и мои коллеги. Были приняты специальные законы и нормы. Однако вместо того, чтобы исчезнуть, эта практика, наоборот, набирает обороты. По некоторым данным, такие знаки отличия, как "Почетный гражданин Казахстана", медаль "Заслуженный работник Казахстана" и звание "Ұлт ұстазы", продаются открыто или скрытно по цене от 20 до 100 тыс. тенге. Предприимчивые организации арендуют роскошные залы, стелют красные ковры и торжественно награждают всех – от обеспеченных бизнесменов до учителей. При этом сами награждаемые зачастую даже не понимают, какое именно звание они получают", – озвучил Толыкбаев.

По его словам, проблема не в том, что кто-то получает награду, а в том, каким путем и на каком основании она вручается.

"Достаточно заплатить – и ты сразу получаешь медаль, орден, удостоверение, словом, готовый "шоу-пакет". Во многих развитых странах государственные награды – это институт, защищенный законом. Критерии присвоения званий и наград четко определены, а процедура их вручения проходит открыто и прозрачно. Такая система позволяет сохранять престиж наград, предотвращать незаконную торговлю ими и обеспечивать в обществе справедливость и моральный порядок. А что у нас? Любой человек с деньгами или связями может открыть общественную организацию и заняться раздачей званий. Самое опасное – этот "наградной бизнес" в первую очередь проник в школы. Сегодня профессиональный уровень учителя нередко оценивается не по реальным результатам и качеству образования, а по количеству грамот и медалей. В итоге педагоги начинают соревноваться друг с другом не в обучении учеников, а в накоплении наград", – дополнил Толыкбаев.

В связи с этим мажилисмен призывает правительство обеспечить полноценное исполнение изменений законодательства о государственных наградах, усилить контроль и ответственность за незаконное распространение общественных званий, ввести единый реестр наград с цифровым надзором и пресечь практику их продажи, привлекая виновных к ответственности в соответствии с законом.

