Общество

Магазины у дома под угрозой: депутат переживает о риске массовых закрытий по Казахстану

Супермаркет, продукты питания, продуктовый, минимаркет, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 14:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Мажилисмен Олжас Нуралдинов 17 декабря 2025 года в своем депутатском запросе заявил, что планируемое расширение перечня социально значимых продовольственных товаров может привести к убыточности и массовому закрытию магазинов у дома, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что планируемое расширение перечня социально значимых продовольственных товаров с 19 до 33 позиций при сохранении действующего механизма ценового регулирования может поставить предпринимателей, особенно магазины у дома, перед риском убыточности, банкротства и вынужденного закрытия торговых объектов.

"Экономическая модель магазинов у дома принципиально уязвима для административного регулирования. Средняя маржинальность таких магазинов, по отраслевым данным, составляет 2-8% и позволяет покрывать лишь базовые издержки – аренду, заработную плату, логистику и коммунальные услуги. При этом 14 позиций из предлагаемого расширенного перечня социально значимых продовольственных товаров относятся к скоропортящейся продукции с особыми условиями хранения и минимальными сроками годности, включая овощи и фрукты, что неизбежно ведет к росту списаний и дополнительным убыткам", – заявил Олжас Нуралдинов.

Он подчеркнул, что из-за роста аренды и коммунальных платежей на 40-50% при жестко ограниченной торговой надбавке и налоговой нагрузке магазины у дома фактически работают в убыток, превращаясь не в устойчивый бизнес, а в форму вынужденной семейной самозанятости.

"При этом мы понимаем необходимость в текущих условиях обеспечивать доступность продовольственных товаров для населения и сдерживать рост цен. Однако государственная политика в таком случае должна быть выстроена таким образом, чтобы одновременно с поддержкой граждан обеспечивалась поддержка малого и микропредпринимательства, на которое фактически возлагается обязанность по удержанию низких цен. При действующей модели работы СПК и производителей, ориентированной преимущественно на крупный сетевой ритейл, магазины у дома фактически исключены из системы дешевого закупа и прямых поставок, однако при этом подпадают под те же административные ценовые ограничения, что делает их экономически невозможными для исполнения", – дополнил мажилисмен.

По его словам, закрытие магазинов у дома, являющихся семейным бизнесом и обеспечивающих занятость 3-5 человек, может привести к потере тысяч рабочих мест, ухудшению доступности продуктов и росту социальной напряженности.

Международный опыт показывает, что задачи продовольственной безопасности и социальной поддержки населения решаются через адресные инструменты, стабилизационные закупки и поддержку производителей и логистики, а не через возложение административного ценового регулирования на малое розничное предпринимательство.

Депутат предлагает применять расширенный перечень социально значимых товаров только к крупным торговым сетям, освободить магазины у дома от жесткого ценового регулирования либо в случае его сохранения обеспечить им доступ к дешевым закупкам через СПК и прямые поставки от производителей.

Ранее Олжас Бектенов поручил расширить перечень социально значимых продуктов.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
