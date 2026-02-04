#Казахстан в сравнении
Общество

Депутат призвал улучшить подготовку школьников к ЕНТ

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 11:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов 4 февраля 2026 года в своем депутатском запросе заявил о неравенстве условий для поступления в вузы среди выпускников школ, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, серьезную обеспокоенность у депутата вызывает ситуация, сложившаяся вокруг подготовки школьников к Единому национальному тестированию.

"По итогам основного ЕНТ-2025 более 210 тысяч абитуриентов приняли участие в тестировании. При этом лишь около 76% (или порядка 161 тысячи человек) смогли преодолеть пороговый балл. Средний результат составил 69 баллов из 140 возможных. Почти 24% выпускников не достигли минимального порога. Кроме того, было зафиксировано 711 нарушений, что привело к аннулированию результатов части участников. Данные показатели свидетельствуют о наличии глубоких проблем в подготовке выпускников и в целом качестве образования в школах", – сказал Магеррамов.

Он подчеркнул, что в условиях отсутствия качественной подготовки в школах родители вынуждены обращаться к услугам частных репетиторов и коммерческих образовательных центров. Это создает серьезную дополнительную финансовую нагрузку на семьи.

Особенно уязвимыми, говорит депутат, оказываются малообеспеченные и многодетные семьи, не имеющие финансовой возможности оплачивать дополнительные занятия. В результате дети из разных социальных слоев оказываются в неравных стартовых условиях, что противоречит принципу равного доступа к образованию.

"Это подрывает доверие к государственной системе образования и негативно сказывается на будущем тысяч выпускников. Государство должно взять на себя ответственность за обеспечение равных и справедливых условий подготовки к ЕНТ для всех выпускников казахстанских школ в рамках самой школьной системы", – отметил Магеррамов.

Он предлагает осуществить следующие меры:

  • провести анализ и сопоставить показатели государственных экзаменов выпускников школ с результатами ЕНТ. Выявить причины значительного расхождения показателей школьных выпускных экзаменов и результатов ЕНТ;
  • запустить официальный государственный образовательный онлайн-портал для подготовки к ЕНТ с интерактивными тренажерами, симуляторами теста, разборами заданий и возможностью задать вопрос виртуальному наставнику (тьютору);
  • ежегодно публиковать подробный аналитический отчет по результатам ЕНТ с разбивкой по регионам, типам школ, с выявленными типичными ошибками для корректировки школьных программ.

О промежуточных итогах январского ЕНТ читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
