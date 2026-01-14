Социально значимые продукты могут подорожать в Казахстане

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова в своем ответе на депутатский запрос анонсировала предоставление бизнесу возможности увеличить надбавку на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что с учетом предложений бизнеса в настоящее время министерство рассматривает вопрос о пересмотре подхода к формированию торговой надбавки на СЗПТ.

"Разрабатываются поправки, предусматривающие возможность увеличения надбавки с учетом расходов. Принятие данных поправок планируется в 2026 году", – говорится в ответе.

Бижанова напомнила, что Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" министерство наделено компетенцией по предоставлению мер государственной поддержки субъектам торговой деятельности.

"В реализацию данного закона приняты правила оказания субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства, в рамках которых определен механизм и критерии предоставления мер субъектам внутренней торговли. В программе не участвуют города Астана, Алматы, Шымкент и торгово-развлекательные центры. Данные меры направлены на субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам и гарантирования части ставки вознаграждения по кредитам, выданными банками второго уровня (БВУ)", – добавила первый вице-министр.

Для получения государственной поддержки предпринимателю необходимо обратиться в БВУ для получения кредита, а также в АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

Ранее в министерстве объяснили необходимость расширения перечня СЗПТ.