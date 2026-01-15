#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Общество

Магазины у дома в Казахстане не получат освобождение от ценового контроля

Супермаркет, продукты питания, продуктовый, минимаркет, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 11:44 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова в своем ответе на депутатский запрос прокомментировала возможность применения обновленного перечня СЗПТ только к субъектам крупного сетевого ритейла, передает корреспондент Zakon.kz.

С января 2026 года перечень социально значимых продуктов питания (СЗПТ) расширен до 31 позиции.

"СЗПТ имеют ключевое значение для обеспечения продовольственной безопасности и защиты покупательной способности населения. Именно поэтому государственное регулирование в этой сфере носит системный характер и не может избирательно применяться только к отдельным категориям торговых субъектов. Освобождение магазинов у дома от ценового контроля, равно как и предложение ограничить расширенный перечень СЗПТ только крупными торговыми сетями, на практике реализовать невозможно. Такие меры нарушили бы принципы равных условий конкуренции и создали бы риски роста цен на базовые продукты питания", – говорится в ответе.

По словам Бижановой, контроль за соблюдением предельных торговых надбавок должен распространяться на всех участников рынка без исключения, поскольку СЗПТ – это товары первой необходимости, и их ценовая доступность является приоритетом государственной политики.

"Что касается доступа магазинов у дома к закупу СЗПТ через СПК, на сегодня в рамках типовых правил реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары предусмотрены два механизма стабилизации цен на СЗПТ, такие как деятельность стабилизационных фондов, предоставление займа субъектам предпринимательства", – отметила вице-министр.

Ранее в Минторговли разъяснили расширение перечня СЗПТ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Лишь временная мера – расширение перечня СЗПТ разъяснили в Минторговли
15:10, 14 января 2026
Лишь временная мера – расширение перечня СЗПТ разъяснили в Минторговли
Социально значимые продукты могут подорожать в Казахстане
15:57, 14 января 2026
Социально значимые продукты могут подорожать в Казахстане
Двойные ценники в магазинах: что важно знать
15:41, 23 октября 2025
Двойные ценники в магазинах: что важно знать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: