Магазины у дома в Казахстане не получат освобождение от ценового контроля

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова в своем ответе на депутатский запрос прокомментировала возможность применения обновленного перечня СЗПТ только к субъектам крупного сетевого ритейла, передает корреспондент Zakon.kz.

С января 2026 года перечень социально значимых продуктов питания (СЗПТ) расширен до 31 позиции. "СЗПТ имеют ключевое значение для обеспечения продовольственной безопасности и защиты покупательной способности населения. Именно поэтому государственное регулирование в этой сфере носит системный характер и не может избирательно применяться только к отдельным категориям торговых субъектов. Освобождение магазинов у дома от ценового контроля, равно как и предложение ограничить расширенный перечень СЗПТ только крупными торговыми сетями, на практике реализовать невозможно. Такие меры нарушили бы принципы равных условий конкуренции и создали бы риски роста цен на базовые продукты питания", – говорится в ответе. По словам Бижановой, контроль за соблюдением предельных торговых надбавок должен распространяться на всех участников рынка без исключения, поскольку СЗПТ – это товары первой необходимости, и их ценовая доступность является приоритетом государственной политики. "Что касается доступа магазинов у дома к закупу СЗПТ через СПК, на сегодня в рамках типовых правил реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары предусмотрены два механизма стабилизации цен на СЗПТ, такие как деятельность стабилизационных фондов, предоставление займа субъектам предпринимательства", – отметила вице-министр. Ранее в Минторговли разъяснили расширение перечня СЗПТ.

